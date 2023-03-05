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Katar Emiri Al Thani'den Türkiye ve Suriye'ye destek çağrısı

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#Katar#Deprem#Dünya
Katar Emiri Al Thaniden Türkiye ve Suriyeye destek çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 13:49

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, başkent Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda (EAGÜ-V) yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından uluslararası camiaya Türkiye ve Suriye'ye destek olunması çağrısında bulundu.

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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı (EAGÜ-V) başladı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, açılış konuşmasında Türkiye'de yaşanan deprem felaketini unutmadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım sağlanmaya devam edilmesi gerektiğini söyleyen Al Thani, Türkiye'nin depremin yıkıcı etkilerinden kurtulma çabalarına da destek olunması gerektiğini belirtti.

Katar Emiri Al Thani, depremlerin ardından Suriye'ye gerekli yardımların sağlanmasında geç kalındığını da ifade ederken, "Suriyelilere yardımların neden geç ulaştığını merak ediyorum. Suriye'de yaşanan insanlık dramının siyasi amaçlarla kullanılması kabul edilemez" dedi.

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Katar, deprem felaketinin ardından hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye yardım göndermişti.

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#Katar#Deprem#Dünya

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