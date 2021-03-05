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HaberlerDünya HaberleriKatar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

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Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin yaralı askerler için acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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