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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 03:26 | Son Güncelleme:

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Türkiye paylaşımı

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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Türkiye paylaşımı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile güçlü ortaklık ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

Bakan Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı, dün Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.

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