Katar Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran Özel Temsilcisi ile görüştü

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Malley, Al Sani'yi telefonla aradı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra başta İran olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Katar, ABD ile İran arasında nükleer mesele de dahil olmak üzere görüş ayrılıklarını gidermek ve karşılıklı yakınlaşma sağlanması yönünde arabuluculuk çalışmalarını yürütmeye başlamıştı.

ABD'nin, 2018'de Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin denetim altına alındığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle başlayan gerginlik, Tahran'ın 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurması ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmasıyla devam etmişti.

İki ülke arasındaki gerginlik, Joe Biden yönetimiyle birlikte yeni bir dönemece girmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi 4 Mart'ta, Yönetim Kurulunda İran aleyhinde alınacak kararın hazirana ertelendiğini duyurmuştu.