Katar basınından dikkat çeken belgesel: Türkiye'nin yükselişi gözler önünde... 'Dört ülkeden biri'

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Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği başarıları "Türk Silahları: Üretim ve Bağımsızlığın Sınırları" adlı belgeselle mercek altına aldı. Türk savunma şirketlerinin üretim tesislerinin görüntülendiği yapımda KAAN, Çelik Kubbe, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve askeri gemiler başta olmak üzere Türkiye'nin geliştirdiği yerli teknolojilere yer verildi.

Belgeselde Türkiye'nin savunma sanayisinde platform, mühimmat, radar, elektronik sistem, füze ve motor teknolojilerinde ulaştığı kapasiteye dikkat çekildi.

ÇELİK KUBBE TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYOR

Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinin merkezinde yer alan Çelik Kubbe projesi, belgeselin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Farklı hava savunma sistemlerinin tek bir yapı altında koordineli şekilde çalışmasını hedefleyen proje, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe projesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İnşallah, tüm unsurlarıyla tam entegre bir sistem haline getireceğimiz çelik kubbe projesini hayata geçireceğiz... Bazılarının demir kubbesi varsa, bizim de çelik kubbemiz olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci, Çelik Kubbe'nin "tamamen Türk imkanlarıyla geliştirildiğini ve milli savunma bağımsızlığına doğru atılan adımların özünü temsil ettiğini" belirtti.

ALP-300G RADARINDA YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Türkiye'nin hava savunma kabiliyetinde radar teknolojileri de önemli bir yer tutuyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ALP-300G radarının uzun menzilli tespit ve takip görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

ASELSAN Radar Program Yöneticisi Bora Kartal, radarın en küçük elektronik bileşenlerinden komple sisteme kadar Türkiye'de geliştirildiğini söyledi.

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Kartal, ALP-300G'nin Rus S-400 sistemindeki arama radarına benzer bir işleve sahip olduğunu belirterek, "performansını S-400 radarlarıyla karşılaştırdığımızda, birçok açıdan onları geride bırakıyor" dedi.

ASELSAN mühendisi de radarın yerli üretim seviyesine dikkat çekerek, "Yalnızca yerel kaynaklarla, dışarıdan hiçbir parçaya ihtiyaç duymadan. En küçük elektronik bileşenlerinden başlayarak sistemin tamamı Türkiye'de geliştirildi." ifadelerini kullandı.

KAAN'DA YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Belgeselin önemli bölümlerinden biri Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'a ayrıldı. KAAN'ın geliştirilme süreci, Türkiye'nin savaş uçağı teknolojisinde kendi tasarım ve üretim kabiliyetlerini oluşturmasının önemli bir örneği olarak ele alındı.

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KAAN Başmühendisi Yaban, beşinci nesil savaş uçakları arasında ABD'nin F-22'si, Rusya'nın Su-57'si ve Çin'in J-20'sinin bulunduğunu belirterek, "Bizim sınıfımızda F-22, Rus uçağı Su-57 ve Çin uçağı J-20 gibi uçaklar yer alıyor." dedi.

Yaban, KAAN'ın hedeflenen kabiliyetlerine ilişkin de "Bizim hava-hava ve manevra kabiliyetimiz çok daha yüksek olacak" ifadelerini kullandı.

KAAN'ın yerli yapısına dikkat çeken Yaban, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uçağımız yüzde 100 ulusal bir proje. En önemli özelliği, onu sıfırdan geliştiriyor olmamızdır. Tüm bileşenleri yerel ve ulusal kaynaklı; yerel olarak tasarlanan işletim sistemi de dahil. Bu uçağı, 70'li yıllarda başlatılan 'Kendi Uçağını Kendin Yap' projesinin gerçek bir örneği olarak sayabiliriz."

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Yaban, Türkiye'nin hedefinin beşinci nesil savaş uçağı üretmekle sınırlı olmadığını belirterek, "Şu anda sadece dört ülke beşinci nesil savaş uçakları geliştirebildi. Bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil, 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak." dedi.

KAAN'ın gelecekteki kabiliyetlerine ilişkin ise "Bizim hava-hava ve manevra kabiliyetimiz çok daha yüksek olacak. Görünmezlik kabiliyeti çok daha yüksek bir uçak olacak" ifadelerini kullandı.

Belgeselde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ile yapılan anlaşma kapsamında 48 KAAN'ın ihraç edileceğini açıkladığı da hatırlatıldı.

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TÜRKİYE SAVAŞ UÇAĞI MOTORUNDA DA YERLİLİĞİ HEDEFLİYOR

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesi, savaş uçağı motoru teknolojilerine de uzanıyor. TEI Genel Müdürü Akşit, Türkiye'nin savaş uçağı motorlarında tam bağımsızlığa ulaşmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Akşit, beşinci nesil savaş uçağı motoru geliştirmenin ileri teknolojiler gerektiren uzun bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bu uzun ve karmaşık bir süreçtir. KAAN gibi bir uçağın motorunu üretmeyi başardığımızda, diğer tüm motorları da üretebileceğimizin açık bir kanıtı olacaktır." dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ DENİZLERDE DE GÜÇLENİYOR

Al Jazeera ekibi, Türk askeri gemilerinin üretim süreçlerini de görüntüledi. Belgeselde gemilerde kullanılan algılama ve silah sistemlerinde ASELSAN ve ROKETSAN gibi Türk savunma şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin öne çıktığı aktarıldı.

Türk savaş gemilerinde daha önce kullanılan ABD yapımı Harpoon gemisavar füzelerinin yerini ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA'nın aldığı, ithal radar ve ateş kontrol sistemlerinin de yerli çözümlerle değiştirildiği belirtildi.

Belgeselde, Türk savunma sanayisinde yerli bileşen oranını yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarma hedefinin artık "ulaşılamaz bir hedef değil" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

SAHADAKİ DENEYİM YERLİ SİSTEMLERE GÜÇ KATIYOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk savunma sistemlerinin geliştirilmesinde sahadan elde edilen deneyimin önemine dikkat çekti.

Akyol, "Ürünlerimiz silahlı kuvvetler tarafından fiilen ve yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sunduğumuz her ürün gerçek ortamlarda ve gerçek savaş koşullarında test ediliyor ve bu deneyimlere dayanarak geliştiriliyor" dedi.

Türk savunma şirketlerinin sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap verebilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Akyol, "Bu, yalnızca çok az sayıda ülkenin sunabildiği bir avantajdır. Ürünlerimiz teknik olarak üstün ve kanıtlanmış saha deneyimine dayanıyor. Kullanılmış ve kendini kanıtlamış sistemler sunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA MODELİNE ÖVGÜ

Belgeselde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi yabancı uzmanların değerlendirmelerine de yer verilerek ele alındı.

Romanya Savunma Bakanı Miruța, Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki yaklaşımına ilişkin, "Türkiye'nin savunma teknolojileri ve sanayisini geliştirmede izlediği yöntem büyük ilgi uyandırdı. Türkiye'nin bu deneyiminin, bölgemiz için örnek teşkil edebileceğine inanıyorum." dedi.

Belgeselde yer alan yabancı uzmanlardan biri de Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafeye dikkat çekerek, "Türkiye düşük bir seviyeden yola çıktı ve savunma alanında teknolojisi gelişmiş birçok ülkeyi dikkat çekici şekilde yakalamayı başardı. Aradaki farkı önemli ölçüde azalttı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İHA İHRACATINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Belgeselde Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatındaki başarısına da yer verildi. Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre Türkiye, 2012'den bu yana 50 ülkeye 800'den fazla insansız hava aracı tedarik etmek üzere sözleşmeler imzaladı.

Türkiye'nin İHA alanındaki konumuna dikkat çekilerek, "Bugün dünya çapında insansız hava aracı ihracatında ön saflarda yer alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"GERÇEK BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık hedefinin yalnızca platform üretmekle sınırlı olmadığını belirtti.

Görgün, "Bir ordunun gerçek gücü sadece sayısal verilerden ibaret değildir. Asıl güç, platformlardan mühimmatlara, yazılımlardan elektronik sistemlere kadar tüm süreçlerin tam kontrolüne sahip olmaktan geçer." dedi.

Görgün ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedefini şu sözlerle ifade etti:

"Askeri platformlardan mühimmata, yazılımdan elektronik sistemlere kadar tüm aşamalarda tam kontrol sağlamadıkça Türkiye için gerçek bağımsızlıktan bahsedemeyiz."

Al Jazeera'nın belgeseli, Türkiye'nin savunma sanayisinde hava, kara ve deniz platformlarından radar, füze, elektronik sistem, insansız hava aracı ve savaş uçağı motorlarına kadar geniş bir alanda geliştirdiği yerli teknolojileri gündeme taşıdı.