Kasırganın ortasında hayatta kaldı: Mucize bebek

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Louisiana Eyalet Şerifi, “mucize bebeğin” dört yaşındaki kardeşinin ölü bulunmasından ve annesinin Mississippi’de tutuklanmasından bir gün sonra bir kamyon şoförü tarafından yol kenarında emeklerken bulunduğunu söyledi. Yerel yetkili konuyla ilgili, “Beryl Kasırgası pazartesi günü erken saatlerde Teksas’ın doğusunu vurdu ve çocuğu arama çalışmaları çok sert rüzgârların etkisi altında devam etti. Bu çocuk iki gününü bu havada otoyolun kenarında geçirdi” dedi. Bebeğin vücudunda çok sayıda böcek ısırığının yer aldığı ancak bunun dışında durumunun iyi olduğu belirtildi. Yol kenarında bulunan bebeğin 4 yaşındaki kardeşi geçtiğimiz günlerde Teksas yakınlarındaki bir gölde ölü olarak bulunmuştu. Dört yaşındaki çocuğun ölümünü soruşturan yetkililer, çocuğun en son cumartesi günü annesi Aaliyah Jack ve kardeşiyle görüldüğünü öğrendiklerini açıkladı. Öte yandan anne Aaliyah Jack, kayıp çocuğunu yetkililere bildirmeme suçundan dolayı tutuklandı. Beryl Kasırgası nedeniyle yedi kişi hayatını kaybetti.