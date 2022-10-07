Kaşıntı için gitti kanser olduğunu öğrendi! İşte gizli hastalığı ele veren belirti...

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ABD'de yaşayan Brian isimli bir adam zehirli sarmaşık teması nedeni ile olduğunu düşündüğü haftalardır devam eden kaşıntısı nedeni ile doktora gitti.Acil tıp doktoru Dr. Erika Kube, hastasının kaşıntısını gidermek için alerji tedavisinde kullanılan bir kaç ilaç yazdı ancak tedavi bir işe yaramadı.

YEMEK YERKEN HIZLA DOYUYOR, KENDİNİ SÜREKLİ YORGUN HİSSEDİYORDU

Doktorun Columbus Dispatch'de yazdığı makaleye göre hastasında tek ters giden şey geçmek bilmeyen kaşıntılar değildi. Brian yemek yerken hızla doyuyordu ve gün içinde kendini yorgun hissettiği için kestirmeye başlamıştı ki bu tüm bunlar onun için normal değildi.

DERİSİNDEKİ SARILIK GERÇEK HASTALIĞI ELE VERDİ

Doktor Kube'nin birlikte çalıştığı meslektaşı Brian'ı muayene ettiğinde adamın derisinde ve gözlerinde sarılık olduğunu fark etti. Bu belirtiler karaciğer ve bağırsak arasında bir geçiş yolu olan ortak safra kanalını sıkıştıran pankreas ile ilgili sorunlarla alakalı olabilirdi.

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Doktorlar hastayı yeniden detaylı bir incelemeye aldılar ve yapılan BT taramasından sonra Brian'ın yaşadığı sıkıntıların sebebinin 'Pankreas Kanseri' olduğu ortaya çıktı.



Pankreas kanseri sinsi ilerleyen ve son evrelerine kadar teşhis edilmesi zor olan bir kanser türü.

SESSİZ BİR HASTALIK, BELİRTİ VERMİYOR

Doktorlar pankreas kanserin "sessiz bir hastalık" olarak tanımlıyor. Çünkü hastalık erken belirti vermiyor ve semptom göstermeyen insanlar için herhangi bir test yok. Hastalık ilk başlarda herhangi bir belirti vermeden vücutta ilerliyor ve kanser büyüdükçe karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık, ateş ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlar görülüyor.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) verilerine göre, pankreas kanseri ABD'de kansere bağlı ölümler arasında 4. sırada yer alıyor. 2022 yılında ABD'de 62.210 kişinin bu hastalığa yakalanacağı ve ve 49.830 kişinin kanserden öleceği tahmin ediliyor.

SİGARA, ALKOL,OBEZİTE RİSKİ ARTIRIYOR

Doktor Kube hastalığa ilişkin yazdığı makalede hastası Brian'ın yaşını açıklamadı. Pankreas kanseri her yaşta görülse de teşhis konulan hastaların yüzde 90'ı 55 yaşından büyüktür.



Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) yaşam tarzındaki bazı unsurların (sigara içmek, alkol almak ve obezite) kanser riskini artırdığına dikkat çekiyor.

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ERKEN TEŞHİS YAŞAMA ŞANSINI ARTIRIYOR

Uzmanlara göre pankreas kanseri erken aşamada tespit edilirse, tümörü cerrahi olarak çıkarmanın mümkün olduğu durumlarda hastaların yaklaşık yüzde 42'si tanıdan beş yıl sonra hayatta kalıyor. Ancak kanser yayıldıktan sonra teşhis edilirse beş yıllık sağ kalım oranı yüzde 3'e düşüyor.

Doktor Kube makalesinde hastası Brian'ın ameliyat ve kemoterapiyi içerecek olan tedavisi için hastaneye yatırıldığını belirterek, "Hastalığı erken yakaladığımızı ve mevcut tedavilerle iyi bir sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.