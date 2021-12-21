Kasım Süleymani suikastında flaş gelişme! İsrail ilk kez doğruladı

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1988'den beri İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü komutanı olan Kasım Süleymani, İran lideri Hamaney'den doğrudan emir alan ve İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı olarak adlandırılan en önemli isimlerden biriyken geçtiğimiz yıl uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan birliğin komutanı ve İran ordusunun en önemli yöneticilerinden olan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, İran ve ABD arasında yıllardır süren gerilimin çok daha ciddi boyutlara taşımıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamış, açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

İran ABD'nin üstlendiği suikast için İsrail'i de sorumlu tutmaktan hiç vazgeçmedi. Olayın üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçtikten sonra ise İsrail'den konuyla ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

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İsrail eski İstihbarat Şefi Tamir Hayman, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden İsrail’in de sorumlu olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanında insansız hava aracıyla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrasında İran cephesinden intikam sloganları atılırken İsrail, suçlamalara ilişkin net bir açıklama yapmamıştı.

Ancak geçtiğimiz Eylül ayında eski İsrail İstihbarat Şefi Hayman, İbranice yayın yapan bir dergiye verdiği röportajında, İsrail’in Süleymani suikastından sorumlu olduğunu açıklayarak ilk doğrulamayı yaptı.

Hayman, İsrail istihbaratının, Süleymani'nin Şam'dan Bağdat'a uçuşunun ayrıntılarını ve Süleymani'nin numaralarına erişiminin olduğunu belirterek, “Süleymani’yi öldürmek başarıydı, çünkü benim gözümde İran baş düşmanımızdır” dedi.

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Hayman, Süleymani gibi bir lideri bulmanın nadir olduğunu ifade ederek, suikastın İran’ın Suriye’deki gücünün önüne geçmek için yapıldığını açıkladı.