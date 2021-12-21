Kasım Süleymani suikastında flaş gelişme! İsrail ilk kez doğruladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktırErdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttıAçıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı#Döviz Kurları
Fenerbahçeden son dakikada sürpriz formül Türk teknik direktör ile birlikte...Fenerbahçe'den son dakikada sürpriz formül! Türk teknik direktör ile birlikte...#Fenerbahçe
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladıKur Korumalı TL Vadeli Mevduat! Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladı#Nureddin Nebati
İş dünyasından ekonomi paketine övgü İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam notİş dünyasından ekonomi paketine övgü! İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam not#Dolar
Otomobil markaları indirim için harekete geçti Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyorOtomobil markaları indirim için harekete geçti! Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyor#Otomobil
Suikast başarılı çünkü onlar bizim baş düşmanımızSuikast başarılı çünkü onlar bizim baş düşmanımız'#Kasım Süleymani
Devlet katkısı yüzde 25ten 30a çıkmıştı... BESte yüzde 5 artışın getirisi ne olacakDevlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkmıştı... BES'te yüzde 5 artışın getirisi ne olacak? #Bes
Üç fayın birleştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’Üç fayın birleştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’#Deprem
Belhanda aylar sonra açıkladı G.Saraydan ayrılık süreci ve F.Bahçe sözleri...Belhanda aylar sonra açıkladı! G.Saray'dan ayrılık süreci ve F.Bahçe sözleri...#Younes Belhanda
Uzmanlar yorumladı Dolar ve altında büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolar ve altında büyük düşüş#DOLAR
Mutasyon bilmecesi sonunda çözülüyor Virüs evrim için bu kişileri seçiyor...Mutasyon bilmecesi sonunda çözülüyor! Virüs evrim için bu kişileri seçiyor... #Koronavirüs
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Sezai Aydının ardından...'Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Sezai Aydın'ın ardından...#Sezai Aydın
Üç kadının tacizle suçladığı ünlü oyuncuya şok: Kapının önüne koydularÜç kadının tacizle suçladığı ünlü oyuncuya şok: Kapının önüne koydular#Chris Noth
HABERLERDünya Haberleri

Kasım Süleymani suikastında flaş gelişme! İsrail ilk kez doğruladı

#Kasım Süleymani#İran#İsrail
Kasım Süleymani suikastında flaş gelişme İsrail ilk kez doğruladı

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz yıl ocak ayında suikasta kurban gitmesi tüm dünyayı sarsmıştı. İran cinayet için İsrail'i suçlarken ülkeden ilk kez bu konuda doğrulama geldi.

Haberin Devamı

1988'den beri İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü komutanı olan Kasım Süleymani, İran lideri Hamaney'den doğrudan emir alan ve İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı olarak adlandırılan en önemli isimlerden biriyken geçtiğimiz yıl uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan birliğin komutanı ve İran ordusunun en önemli yöneticilerinden olan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, İran ve ABD arasında yıllardır süren gerilimin çok daha ciddi boyutlara taşımıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamış, açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

İran ABD'nin üstlendiği suikast için İsrail'i de sorumlu tutmaktan hiç vazgeçmedi. Olayın üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçtikten sonra ise İsrail'den konuyla ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kasım Süleymani öldürüldü Ordu harekete geçti... Detay ortaya çıktıKasım Süleymani öldürüldü! Ordu harekete geçti... Detay ortaya çıktıHaberi Görüntüle

İsrail eski İstihbarat Şefi Tamir Hayman, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden İsrail’in de sorumlu olduğunu açıkladı.

Kasım Süleymani suikastında flaş gelişme İsrail ilk kez doğruladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanında insansız hava aracıyla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrasında İran cephesinden intikam sloganları atılırken İsrail, suçlamalara ilişkin net bir açıklama yapmamıştı.

Ancak geçtiğimiz Eylül ayında eski İsrail İstihbarat Şefi Hayman, İbranice yayın yapan bir dergiye verdiği röportajında, İsrail’in Süleymani suikastından sorumlu olduğunu açıklayarak ilk doğrulamayı yaptı.

Hayman, İsrail istihbaratının, Süleymani'nin Şam'dan Bağdat'a uçuşunun ayrıntılarını ve Süleymani'nin numaralarına erişiminin olduğunu belirterek, “Süleymani’yi öldürmek başarıydı, çünkü benim gözümde İran baş düşmanımızdır” dedi.

Kasım Süleymani suikastında flaş gelişme İsrail ilk kez doğruladı

Haberin Devamı

Hayman, Süleymani gibi bir lideri bulmanın nadir olduğunu ifade ederek, suikastın İran’ın Suriye’deki gücünün önüne geçmek için yapıldığını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Dünyayı şoke eden suikastla ilgili flaş gelişme Yeni görüntüler ortaya çıktıDünyayı şoke eden suikastla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasım Süleymani#İran#İsrail

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un