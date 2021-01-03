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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında Irak'ta anıldı

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Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında Irak'ta anıldı
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ABD tarafından geçtiğimiz yıl suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis Irak'ta anıldı.

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, mum yaktı.

Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında Irakta anıldı

Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında Irakta anıldı

Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında Irakta anıldı

Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında Irakta anıldı


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