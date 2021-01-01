Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

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Törene katılanlar Süleymani'nin fotoğrafını taşıdı. Törene, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de katıldı.



Törene katılan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, konuşma yaptı.



Törene, Süleymani'nin kızı Zeynep Süleyman da katıldı.



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