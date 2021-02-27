Kaşıkçı raporu açıklandı: Emri Prens Selman verdi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunu yayımladı. 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı “Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporu”nda Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MSB) onayladığı belirtildi. Raporda, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Türkiye’nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık” denildi.

‘KONTROL SELMAN’DA’

Raporda, “Selman’ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens’in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens’in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alınarak” bu sonuca ulaşıldığı belirtildi.

YAKIN KORUMALARI DA EKİPTE

Rapora göre, MSB’nin yakın danışmanı Saud el Kahtani’nin yönettiği Suudi kraliyet ailesi ve MSB’nin yakın korumalarından oluşan 7 kişilik koruma ekibi de cinayete dahil oldu. Raporda Kahtani’nin ve koruma ekibinin MSB’ye yakınlığı dolayısıyla, Prens’in onayı olmadan hareket etme olasılığının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTAN REDDETTİ

İstihbarat raporuna ilişkin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama geldi. Raporun Suudi Krallığının önde gelen isimleri hakkında ‘kötü niyetli’ ve ‘yanlış sonuçlar’ barındırdığı ve ‘hiçbir şekilde kabul edilemez’ olduğu kaydedilen açıklamada, Suudi yetkililere uygulanan yaptırımların da reddedildiği ifade edildi. Öte yandan iki ülke arasındaki ortaklığa vurgu yapılarak, “Krallık ve ABD arasındaki ortaklık, gelecekte tekrarlanmayacak sağlam temellere dayanan güçlü ve sağlam bir ortaklıktır” ifadelerine yer verildi.

ABD’DEN YAPTIRIM GELDİ

Raporun yayınlanmasının ardından ABD 76 Suudi Arabistan vatandaşına ve Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı düşünülen Suudi Kraliyet muhafızlarına bağlı “Acil Müdahale Gücü” (RIF) ve Suudi Arabistan istih baratının eski başkan vekili Ahmed Asıri’ye yönelik yaptırımlar açıkladı. Öte yandan MSB’ye yönelik bir yaptırım kararı çıkmadı. Amerikan basınında MSB’ye yaptırım uygulanmamasında terörle ve İran’la mücadelede Suudi-ABD işbirliğinin zarar görme ihtimalinin etkili olduğu vurgulandı.

BİLGİ NOTU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı’nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalanıp imha edildiği ortaya çıkmıştı. Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetine dahil olduğunu reddederken ülkenin fiili lideri olarak sembolik sorumluluğu kabul ettiğini açıklamıştı.