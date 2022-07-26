Kaşıkçı cinayetinden beri ilk kez.... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Yunanistan ve Fransa’yı ziyaret edecek

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalamak üzere Yunanistan ve Fransa’yı ziyaret edeceği açıklandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilk defa Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri ziyaret edecek olan Veliaht Prens Selman’ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği aktarıldı. Selman’ın Avrupa ziyaretinin ilk durağı olan Yunanistan’a doğru yola çıktığı bildirildi.



Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından Selman’ın ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasındaki çeşitli anlaşmaların imzalanacağı ifade edilerek, anlaşmalar hakkında detay verilmedi. Yunan basını, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında enerji, askeri ve denizaltından bir veri kablo hattı kurulmasını içeren anlaşmalar imzalanacağını ifade etti. Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayacak bir veri hattının inşası için ön anlaşma imzalamıştı.

Haberin Devamı

SELMAN VE MACRON 2021’DE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Selman, Ortadoğu dışındaki son resmi ziyaretini 2019 yılında bir G20 zirvesi için Japonya'ya yapmış, Macron ise, Aralık 2021'de Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette Selman ile bir araya gelmişti.

BİDEN VE SELMAN GÖRÜŞMÜŞTÜ



Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden 16 Temmuz’da Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, Suudi Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelmişti. Biden ve Selman’ın yumruk tokuşturduğu fotoğraf dünyanın gündemine oturmuştu.