Kaşıkçı cinayeti şüphelisi yakalandı

Türkiye’nin başvurusu üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten düzenlenen Suudi Arabistanlı eski kraliyet koruması, Halit Aedh El Otaibi (33), dün sabah Riyad’a uçmak üzereyken yerel saatle 09:20’de gözaltına alındı.
TÜRKİYE’NİN TALEBİ
Fransa, El Otaibi’yi Türkiye’nin iade talebi çerçevesinde arıyordu. Bugün yargı önüne çıkarılması öngörülen El Otaibi’nin gözaltına alınmasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suudi Arabistan’a yaptığı tartışmalı ziyaretin birkaç gün sonrasına denk düşmesi dikkat çekti.