Kaşıkçı cinayeti şüphelisi yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Deltadan daha mı ölümcül Dünyanın gündemi OmikronDelta'dan daha mı ölümcül? Dünyanın gündemi 'Omikron'#Omikron
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller) #Borussia Dortmund
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oğlu Mehmetin ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldıOğlu Mehmet'in ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldı#Nazım Hikmet
MEBden köylere yönelik önemli adım Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değiştiMEB'den köylere yönelik önemli adım! Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti#Anasınıfı
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
En büyük mağaza Dubaide açıldıEn büyük mağaza Dubai'de açıldı#Bünyamin Aydın
Alzheimera en etkili tedavi ViagraAlzheimer'a en etkili tedavi Viagra!#Viagra
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
HABERLERDünya Haberleri

Kaşıkçı cinayeti şüphelisi yakalandı

#Gazeteci Cemal Kaşıkçı#Cinayet#Yakalama
Kaşıkçı cinayeti şüphelisi yakalandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilişkili olarak Türkiye tarafından aranan kişilerden biri, Fransız güvenlik birimlerince Paris’teki Charles De Gaulle Havalimanı’nda yakalandı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin başvurusu üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten düzenlenen Suudi Arabistanlı eski kraliyet koruması, Halit Aedh El Otaibi (33), dün sabah Riyad’a uçmak üzereyken yerel saatle 09:20’de gözaltına alındı.

TÜRKİYE’NİN TALEBİ

Fransa, El Otaibi’yi Türkiye’nin iade talebi çerçevesinde arıyordu. Bugün yargı önüne çıkarılması öngörülen El Otaibi’nin gözaltına alınmasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suudi Arabistan’a yaptığı tartışmalı ziyaretin birkaç gün sonrasına denk düşmesi dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazeteci Cemal Kaşıkçı#Cinayet#Yakalama

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi