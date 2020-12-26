Kaşıkçı belgeseline kimse sahip çıkmadı

Amerikalı belgesel yönetmeni Bryan Fogel, 2018’de İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasını ele alan belgeseli ‘The Dissident’ (Muhalif) hakkında New York Times gazetesine verdiği röportajda 8 aylık uğraşlarına rağmen belgeseli yayınlayacak önemli bir internet yayın platformu bulamadıklarını, bu nedenle bağımsız bir şirketle anlaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

OSCAR ALMIŞTI

Fogel’ın Rusya’da doping skandalını konu alan ‘Icarus’ isimli belgeseli hem kendisine hem de yayıncı Netflix’e Oscar ödülü kazandırmıştı. Rusya da skandal nedeniyle 2018 kış olimpiyatlarından men edilmişti. Ancak Oscar ödüllü yönetmen, Kaşıkçı filmine umduğu desteği bulamadı. Fogel, büyük şirketlerin belgeseli yayınlamadan önce bunu siyasi bir şekilde ele aldığını, filmi Mısır, Çin, Pakistan ya da Rusya gibi ülkelerde yayınlama durumunda nelerle karşılaşacaklarının hesabını yaptığını belirtti. Böylesi bir düşünce biçimini eleştiren ünlü yönetmen, “Muhalif benzeri filmlerin kendisine yer bulması zorlaşacak” yorumunda bulundu.

BÜYÜKLER İSTEMEDİ

New York Times, normalde Fogel gibi ödüllü bir ismin Netflix ve Amazon Prime Video gibi büyük yayın platformlarının ilgisini çekeceğini ancak 8 aylık arayışın ardından Muhalif belgeselinin çok daha küçük kitleye hitap eden Briarcliff Entertainment isimli bir yayıncıya mahkûm olduğunu belirtti. Amazon Prime şirketinin, Kaşıkçı’nın geçmişte yazdığı Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’a ait olduğu biliniyor. NYT, Sundance Film Festivali’nde gösterilen belgeselin ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından çok beğenildiğini de aktardı.

‘BİRİLERİ CİNAYETİ SEYRETMİŞ OLABİLİR’

Belgeselde katliamın yaşandığı İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki odadaki kameralara işaret edilip Türkçe “Birileri tüm olan bitenleri rahatlıkla seyretmiş, hatta talimatlar vermiş olabilir” sözleri duyuluyor. Sonra da Suudi liderlerin duvara asılı portreleri ekrana geliyor. Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna nikâh için evrakları almaya gitmiş, ancak orada Suudi Arabistan’dan gelen bir cinayet timi tarafından öldürülmüştü.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz belgeselde yaşadıklarını anlatıyor.

BELGESELDE TÜRK YETKİLİLER DE VAR

Bryan Fogel’in belgesel için Türkiye’de görüştüğü isimler arasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve gazeteci Turan Kışlakçı da bulunuyor. Altun, fragmanda “Onların bu olayı gizlemeye çalışacaklarını iyi biliyorduk” ifadeleriyle cinayetin ardından Suudi Arabistan’ın örtbas çalışmalarına işaret ediyor.

Filmde Kaşıkçı ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın arşiv görüntüleri yer alıyor. Kaşıkçı’ya yakın Kanada’da yaşayan muhalif Ömer Abdulaziz yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Belgeselin bugün ABD’de 200 sinema salonunda gösterime girmesi bekleniyor. Yakında Türkiye’de de vizyona girecek.