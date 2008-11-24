Kaşgarlı Mahmud Çin'de anıldı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Türkçe'nin ilk sözlüğünü ve ilk dil bilgisi kitabını yazan Kaşgarlı Mahmud, Pekin'de basına kapalı olarak düzenlenen toplantıyla anıldı.

Toplantının düzenlendiği Çin Merkezi Milliyetler Üniversitesi yönetimi, Türk gazetecilerin toplantıyı izlemek için yaptığı başvuruyu, "bunun akademik bir toplantı olduğu" gerekçesiyle reddetti ve görüntü dahi alınamayacağını bildirdi.



Toplantının yapıldığı binaya ise Çince ve Türkçe olarak "Doğumunun 1000. Yıldönümünde Kaşgarlı Mahmud ve Divan ü Lugati't - Türk Uluslararası Bilgi Şöleni" duyurusu asıldı.



Toplantıya, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Oktay Özüye ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen perşembe günü Çin'e gelecek ve cuma günü Kaşgar'a bağlı Opal Köyü'ndeki Kaşgarlı Mahmud'un türbesinde düzenlenecek törene 12 kişilik heyetle katılacak.



2008 yılı, UNESCO tarafından Kaşgarlı Mahmud Yılı ilan edilmişti.

