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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti

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Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti

Müzik dünyasında çığır açan kasetlerin mucidi, Hollandalı mühendis Lou Ottens 94 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, ailesi Lou Ottens'in Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde 6 Mart Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

1960 yılında dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olan Philips'in ürün geliştirme biriminin başına geçen mühendis Ottens, ekibiyle birlikte kaseti geliştirmişti.

Hollandalı mühendisin 1963'te Berlin Radyo elektronik fuarında tanıtılan ve müziği erişilebilir hale getiren icadı, dünya çapında ses getirmişti.

Piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında satılan kaset sayısının 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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