Kasablanka-İstanbul seferinde inanılmaz olay: Uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar

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İSPANYA’nın turizm adası Mayorka önceki akşam akıl almaz bir plana sahne oldu. Fas’ın Kasablanka kentinden İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu uçağı, yolculardan birinin ‘diyabet krizi’ne girdiği gerekçesiyle Palma de Mallorca havalimanına acil indi.

PİSTE YAYILDILAR

Kabin görevlileri ‘hasta’ ile ilgilenirken yaklaşık 20 kişi uçaktan kaçtı ve işlek havalimanında uçakların altında koşuşturmaya başladılar. Havalimanı güvenliği tehdit altına girdiği gerekçesiyle 13 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi, kalkışa hazırlanan 16 uçağa da rötar geldi. Havalimanı yaklaşık 4 saat kapalı kaldı.

‘SÖZDE’ HASTA ÇIKTI

Bir yandan kaçan yolcuları arama faaliyetleri sürerken, hastaneye kaldırılan hastanın da sağlığının iyi olduğu anlaşıldı. Sözde hasta uçaktan kaçanlarla işbirliği yapmakla suçlandı. Hasta numarası yapan kişiye hastanede refakat eden kişinin de sırra kadem bastığı belirtildi. Afrikalı olduğu belirtilen firarileri yakalamak için operasyon yürüten İspanyol polisi dün uçaktan kaçan 11 kişinin yakalandığını, 9 kişiyle ilgili aramanın da sürdüğünü bildirdi.

BİLGİ NOTU

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Hava trafiğini takip sitesi FlightRadar24, olayın yaşandığı uçağın Air Arabia Maroc havayollarına ait Airbus A320 model olduğunu belirtti.