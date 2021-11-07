Kasablanka-İstanbul seferinde inanılmaz olay: Uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Son dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiSon dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyatta tempo yüksek Skor...Canlı | Olimpiyat'ta tempo yüksek! Skor...#Karagümrük
Türk TIRı İranda kaza yaptı Şoke eden yağma görüntüleriTürk TIR'ı İran'da kaza yaptı! Şoke eden yağma görüntüleri#Mardin
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yığılmalar yaşandı... Sis bekleyişi milyonlarca dolara mal olduYığılmalar yaşandı... Sis bekleyişi milyonlarca dolara mal oldu#Gemi
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
İstanbullulara müjde Dev metro hattının test sürüşü başlıyorİstanbullulara müjde! Dev metro hattının test sürüşü başlıyor#İstanbul Havalimanı
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
HABERLERDünya Haberleri

Kasablanka-İstanbul seferinde inanılmaz olay: Uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar

#Kasablanka-İstanbul#Uçak#Kaçış
Kasablanka-İstanbul seferinde inanılmaz olay: Uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar

Kasablanka-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı bir hasta yüzünden İspanya’nın Mayorka Adası’na acil iniş yaptı. Mürettebat hastayla ilgilenirken 20 yolcu uçaktan kaçtı. Sözde hasta işbirlikçi çıktı.

Haberin Devamı

İSPANYA’nın turizm adası Mayorka önceki akşam akıl almaz bir plana sahne oldu. Fas’ın Kasablanka kentinden İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu uçağı, yolculardan birinin ‘diyabet krizi’ne girdiği gerekçesiyle Palma de Mallorca havalimanına acil indi.

Kasablanka-İstanbul seferinde inanılmaz olay: Uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar

PİSTE YAYILDILAR

Kabin görevlileri ‘hasta’ ile ilgilenirken yaklaşık 20 kişi uçaktan kaçtı ve işlek havalimanında uçakların altında koşuşturmaya başladılar. Havalimanı güvenliği tehdit altına girdiği gerekçesiyle 13 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi, kalkışa hazırlanan 16 uçağa da rötar geldi. Havalimanı yaklaşık 4 saat kapalı kaldı.

‘SÖZDE’ HASTA ÇIKTI

Bir yandan kaçan yolcuları arama faaliyetleri sürerken, hastaneye kaldırılan hastanın da sağlığının iyi olduğu anlaşıldı. Sözde hasta uçaktan kaçanlarla işbirliği yapmakla suçlandı. Hasta numarası yapan kişiye hastanede refakat eden kişinin de sırra kadem bastığı belirtildi. Afrikalı olduğu belirtilen firarileri yakalamak için operasyon yürüten İspanyol polisi dün uçaktan kaçan 11 kişinin yakalandığını, 9 kişiyle ilgili aramanın da sürdüğünü bildirdi.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Hava trafiğini takip sitesi FlightRadar24, olayın yaşandığı uçağın Air Arabia Maroc havayollarına ait Airbus A320 model olduğunu belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasablanka-İstanbul#Uçak#Kaçış

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy