Kasabın evinde 17 ceset

Adının “Andrés” olduğu açıklanan ancak yasalar uyarınca kimliğine dair başka detay verilmeyen 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda, yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğu tespit edilen 3787 kemik parçası bulundu. Olay yerinde ayrıca, kurbanlara ait kimlik kartı ve kıyafetler gibi özel eşyalarının da bulunduğu aktarıldı. Yerel basın, geçmişte kasaplık yaptığı belirtilen şüphelinin, kurbanlarını öldürdükten sonra ustaca parçalara ayırdığını yazdı. Polis, evin bir odasında yapılan kazının diğer odaları kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı. Kan donduran cinayetler, şüphelinin son kurbanı bir polisin eşi olunca ortaya çıktı. Tanıdık olan katil ile kadın alışverişe gitmiş, dönmeyince polis olan eşi arama başlatmıştı.

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