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Kasabayı çete bastı: En az 20 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Haiti#Çete#Baskın
Kasabayı çete bastı: En az 20 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 14:09

Haiti’de bir kasabaya silahlı çete tarafından düzenlenen baskında en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Artibonite bölgesine bağlı Pont-Sondé kasabasına silahlı Gran Grif adlı çete tarafından baskın düzenlendi.

Baskında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı olayda kasabadakiler baskın nedeniyle evlerini terk etti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, silahlı çete baskını “katliam” olarak tanımlanırken ülkenin en şiddetli çetelerinden biri olarak kabul edilen Gran Grif çetesinin üyeleri 2023 yılının Ocak ayında Port-Sondé yakınlarındaki karakola baskın düzenlemek ve 6 polisi öldürmekle suçlanmıştı.

100 üyesi bulunduğu ifade edilen çete ayrıca 700 bin kişiye hizmet veren bir hastanenin kapatılmasına neden olmakla suçlanıyor.

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#Haiti#Çete#Baskın

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