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Kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendi... Kurbanın Türk erkek arkadaşı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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#İtalya#Cinayet#Dünya
Kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendi... Kurbanın Türk erkek arkadaşı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 11:13

İtalya, 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl'nin cinayet haberi ile sarsıldı. Silandro kasabasında son 50 yıldır ilk kez bir cinayet işlendi. Matzohl'in cansız bedeni eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesinde bulundu. Türk asıllı Çim yurtdışına kaçmaya çalışırken film gibi bir operasyon ile yakalandı.

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İtalya, Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasından gelen haberin şokunu yaşıyor. 6 bin nüfuslu kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendi.

21 yaşındaki Celine Frei Matzohl'nin öldürülmesi ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaparken, Matzohl'in cansız bedeni eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesinde bulundu.

Türk asıllı Çim cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı. Pazar sabaha evine gelmeyen talihsiz kadının annesi polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri Matzohl’un eski erkek arkadaşı olan Ömer Çim’in dairesinde arana yapmak için savcılıktan izin aldı.

Kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendi... Kurbanın Türk erkek arkadaşı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı


İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tüm uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak içeri girildi.

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Ekipler burada talihsiz kadının defalarca kez bıçaklanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Cinayetin baş şüphelisi eski sevgili Çim ise kaçmaya çalışırken tutuklandı.

YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ansa'da yer alan habere göre, Çim, Avusturya'ya ulaşmaya çalışırken yakalandı. Aynı habere göre bir jandarma memuru Çim'in kaçmasını engellemek için Ford Fiesta model aracının tekerleklerine ateş etti.

Çim'in ülkeden kaçamadan Resia Geçidi'nde tutuklandığı açıklandı.

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ANSA'ya konuşan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, 'Şok içindeyiz, olanlara hâlâ inanamıyoruz' dedi.

'Sanırım topluluğumuzda ilk kez böyle bir şey oluyor' diyen Pinggera sözlerine şöyle devam etti;

'Şahsen, hayatım boyunca bir cinayet işlendiğine dair hiçbir hatıram yok.'

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#İtalya#Cinayet#Dünya

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