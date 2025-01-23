Kas gücü kanserden koruyor

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Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nden biliminsanlarının çalışmasına göre, “kas gücü ve fiziksel zindelik” kanser hastalarının ölüm riskini neredeyse yarıya indiriyor. Çeşitli kanser türleri ve evrelerine sahip yaklaşık 47 bin hastayı kapsayan araştırma, iyi bir kas gücünün kanserli kişilerde ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Araştırmanın bulguları British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlandı.

FİZİKSEL ZİNDELİK BAŞ ETKEN

Ağustos 2023 tarihinden günümüze kadar olan ilgili çalışmaları inceleyen araştırmacılar, “zayıf kas gücüne ve düşük fiziksel zindeliğe” sahip hastaların herhangi bir nedenden dolayı ölme olasılığının, “yüksek kas gücü ve iyi bir fiziksel zindeliğe” sahip olan hastalara göre yüzde 46 oranında daha fazla olduğunu analiz etti. Araştırma pararelinde, iyi bir güç ve zindeliğin birleşimi kanserli hastaların ölüm riskini de azaltıyor. Araştırmacılar yayımladıkları çalışmada,”Bulgular, ileri evrelerdeki kanser hastalarında ölüm riskini belirlemek için kas gücünün klinik uygulamada kullanılabileceğini gösteriyor. Bu nedenle yaşam kalitesini artırmak için kas güçlendirme çalışmaları yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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BEL ÇEVRENİZE DİKKAT EDİN

The Guardian gazetesinin haberine göre, Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından finanse edilen bir başka araştırmada, insanların yaşam kalitesinde maksimum faydayı elde etmek için egzersiz yapmaları ve kilolarını düşük tutmaları analizini paylaştı. Dünya Kanser Araştırma Fonu’nda araştırmacı olan Dr. Helen Croker, “Bu bulgular, kanser riskini azaltmak için tek bir faktöre odaklanmak yerine bütüncül yaşam tarzının önemini vurguluyor. Sağlıklı bir kiloya sahip olmak, özellikle de bel çevresinin kişinin yapısına göre dengeli olması, fiziksel olarak aktif olmanın yanı sıra sağlıklı beslenmek de kanser riskini azaltmak için çok önemli” dedi.