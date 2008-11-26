Karzai'den şok açıklama

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ülkedeki köyleri bombalayan Amerikan uçaklarını düşürmek istediğini söyledi.

Karzai, Kabil'de düzenlenen basın toplantısında, "Başka seçeneğimiz yok, uçakları durduracak gücümüz yok, eğer olsaydı onları durdururduk, düşürürdük" dedi.



"Uçurtmaları vurmak için kullanılan sapan gibi bir şeye sahip olsaydı, bunu uçakları düşürmek için kullanacağını" kaydeden Karzai, havada bir radar sistemine sahip olmadıklarını ve uçaklarının da bulunmadığını ifade ederek, "Afgan köylerini bombalayan uçakları durdurmak isterdim, ancak bu benim elimde değil" diye konuştu.



Afganistan Devlet Başkanı, son haftalarda defalarca ülkede güvenliğin kötüleşmesinden Batıyı sorumlu tutan açıklamalar yapmıştı. Karzai, NATO güçlerinin, Pakistan'daki Taliban ve El Kaide sığınaklarını hedeflemekte başarısızlığa uğradığını söylemiş ve savaşın Afgan köylerinden uzaklaştırılması çağrısında bulunmuştu.



ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2001 yılında Taliban rejimini devirdiği Afganistan'da bu yıl olan üçte biri sivil 4 bin kişi hayatını kaybetti.

