Karzai, ABD ve NATO'dan şikayetçi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Karzai, ABD ve NATO'dan şikayetçi

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD ve NATO'yu ülkenin kırsal bölgelerinde "paralel hükümetler" oluşturmakla suçladı.

Karzai, dün ülkesini ziyaret eden BM heyetine ülkenin sorunlarını anlattı. Uluslararası toplumdan, Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için bir takvim belirlemesini isteyen Karzai, bu mücadeleye katılan ülkelerin sayısına ve harcanan paranın miktarına bakıldığında Taliban'ın nasıl hala güçlü kalabildiğini sordu.

"Bu savaş 7 yıldır sürüyor. Taliban kadar küçük bir gücün varlığını nasıl sürdürebildiğini, saldırılarını nasıl yapabildiğini artık anlayamıyoruz" diye konuşan Karzai, "Afganistan'da tam bir NATO gücüyle ve arkasında uluslararası toplumla Taliban'ı hala yenebilmiş değiliz" dedi.

Bir takvim olmadığı takdirde barış ve güvenlik için başka çözüm yolları aramanın hakları olduğunu, bu çözümün de müzakereler olacağını BM heyetine ifade eden Karzai, sorunun, uluslararası toplumun varlığının kırsal bölgelerdeki Afgan yönetimine paralel hükümet yaratması olduğunu belirterek, uluslararası güçlerin, askeri ve sivil ekiplerden kırsal bölgelerde oluşturduğu bölgesel yeniden yapılandırma gruplarının yerel yönetimleri zayıflattığını ve paralel yapılar halini aldığını söyledi.

Terörizme ve sığınaklara karşı mücadele etmekten ziyade, teröristlerin olmadığı köylerde mücadele verdiklerini kaydeden Karzai, birçok sivil kayba neden olan operasyonlara atfen, köylerdeki bombardımanların ve operasyonların durması gerektiğini bildirdi.

Taliban'ın Afganistan'da 2001'de devrilmesinden bu yana yapılan milyarlarca dolar yardıma ve yeniden yapılanma çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Afgan halkının hala "güvenliği göremediğini" ifade eden Karzai, Afgan ordusunun ve polisinin geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin