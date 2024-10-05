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Kartellerden 'eş zamanlı' saldırı: 12 ceset bulundu

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#Meksika#Kartel#Saldırı
Kartellerden eş zamanlı saldırı: 12 ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 12:27

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde düzenlenen "eş zamanlı" saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, bazı cesetlerin yanına uyuşturucu kartellerine ait olduğu düşünülen sembolün bırakıldığını söyledi.

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Meksika eyaleti Guanajuatolu yetkililer, Salamanca kentinde "eş zamanlı" saldırılar yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, Salamanca'nın farklı noktalarında 12 ceset bulunduğunu, bazı cesetlerin yanına uyuşturucu kartellerine ait olduğu düşünülen sembolün bırakıldığını söyledi.

Şüphelilere dair ellerinde henüz bir bilginin bulunmadığını ifade eden yetkililer, olay hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto Gallardo, yaptığı açıklamada, eyalet ve kent yetkililerinin konuya ilişkin koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

Gallardo, "Ne yazık ki bu, suç grupları arasındaki bir çatışma. Sivil halkın bununla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

Guanajuato eyaleti, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, yeni nesil Jalisco karteli ve "Santa Rosa de Lima Cartel" adlı suç örgütü arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu tahmin ediliyor.

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2024'ün ilk çeyreğinde 401 cinayetin işlendiği Guanajuato, Meksika'da şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyalet olmuştu.

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#Meksika#Kartel#Saldırı

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