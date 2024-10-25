Kartel savaşında 16 kişi öldü

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Meksika’da şiddet olayları artıyor. Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde yerel saatle dün saat 05.00 sıralarında çatışma çıktı.

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Muhafızların olaylara müdahale ettiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

Olayda 14 kartel üyesi hayatını kaybederken, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, çarşamba günü Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan'da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi ölmüştü.