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Kartel savaşında 16 kişi öldü

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#Meksika#Kartel#Çatışma
Kartel savaşında 16 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 10:04

Meksika'nın Tecpan de Galeana şehrinde, karteller arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmaya polis müdahale ederken 2 polis hayatını kaybetti. Olayda 14 kartel üyesinin öldüğü, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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Meksika’da şiddet olayları artıyor. Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde yerel saatle dün saat 05.00 sıralarında çatışma çıktı.

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Muhafızların olaylara müdahale ettiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

Olayda 14 kartel üyesi hayatını kaybederken, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, çarşamba günü Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan'da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi ölmüştü.

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#Meksika#Kartel#Çatışma

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