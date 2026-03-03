Karşılıklı yaylım ateşi... Tahran’a bombardıman

Haberin Devamı

İran’ın başkenti Tahran, dün sabah erken saatlerden itibaren art arda patlamalar ve hava saldırılarıyla sarsıldı. İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklarken, kentte özellikle doğu ve güney bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları, sabah saatlerinde güçlü patlamaların ardından gökyüzüne dumanların yükseldiğini aktarırken, bazı yerleşim bölgelerinde ve askeri olduğu değerlendirilen noktalarda hasar meydana geldiği ifade edildi. Batı Tahran’da da büyük patlamalar duyuldu. İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555’e yükseldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre patlamaların yakınında bulunan Gandhi Hastanesi tahliye edildi. Saldırıların ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı geniş çaplı askeri operasyonun devamı olduğu belirtilirken, bölgede karşılıklı misillemelerin sürdüğü ve çatışmanın yayılma riskinin arttığı değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Savaşın Türkiye’de ortaya çıkardığı insan tipleri Haberi görüntüle

ABD-İSRAİL: 600 HEDEFE 3 BİN 500 BOMBA

- İsrail ordusu, 110 bin yedek askerin seferber edildiğini açıkladı. Açıklamada, savaşın ilk iki gününde İran’da 600’den fazla altyapı tesisinin hedef alındığı, 2 bin 500 mühimmat kullanıldığı, 600 hedefin arasında İran’ın askeri liderlerinin bulunduğu 20’den fazla hedefin olduğu, 150’den fazla karadan karaya balistik füze ve 200’den fazla hava savunma sistemi bulunduğu ileri sürüldü. İsrail basını ise ABD’nin 1500 mühimmat kullandığını yazdı. CENTCOM ise ABD’nin 48 saatte İran’da 1250’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

İRAN: 500 ASKERİ NOKTA VURULDU

- İran Silahlı Kuvvetleri’nin en üst karar mercii olan Hatemü’l-Enbiya Karargâhı’ndan yapılan açıklamada ise “60 stratejik hedef ve 500 askeri nokta vuruldu. Bu hedeflere yönelik operasyonlarda sadece son iki günde 700’den fazla kamikaze İHA ve yüzlerce balistik füze kullanılmıştır” denildi.

Gözden Kaçmasın Savaş piyasasında riskler ve fırsatlar Haberi görüntüle

İSRAİL LÜBNAN’I DA VURDU: EN AZ 52 ÖLÜ

Haberin Devamı

- İsrail, İran’ın ardından Lübnan’ı da bombaladı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah’a karşı günler sürecek bir harekât başlattıklarını etti. Lübnan’dan önceki gece saatlerinde İsrail’in kuzeyine roket saldırısı düzenlenmesinin ardından, İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 52 kişi öldü, 221 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Hizbullah’ın İsrail’i hedef almasından sonra Şii örgütün İsrail’e saldırmasının bedelini ağır şekilde ödeyeceğini söyleyerek, “Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım artık etkisiz hale getirilmesi için işaretlenmiş bir hedeftir” ifadesini kullandı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan’a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj verdi. Defrin, Hizbullah’ı silahsızlandırana kadar saldırıların süreceğini söyledi. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Hizbullah’ın tüm güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklama kararı aldıklarını, örgütün sadece siyasi pozisyonunu kabul edeceklerini duyurdu.

Haberin Devamı

UÇAKLARIN ORADA NE İŞİ VAR

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, dün yaptığı açıklamada “Biz bu savaşı bölgesel bir savaş olarak değil, etkileri bölgeye yayılmış olan, kendimizle Amerika arasındaki bir savaş olarak görüyoruz. Amerikan askerlerinin otellere kaçması, onların hedef alınmaması için bir sebep olmayacaktır. Kuveytliler, üslerinin İran’a karşı kullanılmadığını söylemişlerdi. O halde bugün hedef alınan bu 3 savaş uçağının Kuveyt topraklarında ne işi vardı?” dedi.

Gözden Kaçmasın Erdoğan ateşkes şartlarını test ediyor Haberi görüntüle

HEDEF KÖRFEZ VE İSRAİL... İRAN FÜZE YAĞDIRIYOR

ABD ile İsrail’in cumartesi sabahı ortak operasyonla İran’a yönelik başlattığı saldırılara karşı Tahran yönetimi İsrail başta olmak üzere bölgede Amerikan ordusuna ait askeri üslere ev sahipliği yapan Arap ülkelerini dron ve füzelerle vuruyor.

Haberin Devamı

Uzmanlar İran’ın B planına geçtiğine işaret ederken, İran ordusu ve Devrim Muhafızları kuvvetlerinin aylar öncesinden belirlenen strateji çerçevesinde özerk bir şekilde hareket ettikleri belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de önceki gün katıldığı bir TV programında, “Silahlı kuvvetlerimize hedef seçerken dikkatli olmaları konusunda talimat verdik. Birliklerimiz şu anda aslında bağımsız ve bir ölçüde izole durumdalar ve kendilerine önceden verilen genel talimatlar doğrultusunda hareket ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

KATAR’DA LNG TESİSİ

Katar’da başkent Doha’nın kuzeyindeki Ras Laffan LNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Tesisi vuruldu. Burası sadece Katar’ın değil, dünyanın en büyük LNG depolama tesisi olarak biliniyor. Dünya LNG tedarikinin yaklaşık 3’te 1’i buradan yapılıyor. Ülkede LNG üretimi dururken, Avrupa’da doğalgaz fiyatları serbest piyasada yaklaşık yüzde 50 arttı.

Haberin Devamı

İran’ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Muharraq Adası’nda yer alan Bahreyn Uluslararası Havalimanı isabet aldı. Başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide engellenen bir füzeden düşen şarapneller nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. 1 Asyalı işçi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Umman’daki Sultan Kabus Limanı’nın kuzeybatısında bir petrol tankeri hedef alınırken, yaklaşık 60 bin metrik ton yük taşıdığı belirtilen tankerin saldırı nedeniyle ana makine dairesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi. Olayda mürettebattan Hindistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran, Irak’ın Erbil kentindeki havalimanına 3 SİHA ile saldırıda bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI

Hürmüz Boğazı’nda da ‘Athena Nova’ adlı petrol tankeri iki insansız hava aracıyla vuran İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını ve geçmeye çalışan her geminin vurulacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, “Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz.”

ARAMCO ALEV ALEV

- İran, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve ülkenin doğu bölgesini hedef alan saldırılarına devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın Ras Tanura bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olarak gösterilen Aramco’ya ait petrol rafinerisi, İran yapımı ‘Shahed-136’ tipi kamikaze dron tarafından vuruldu. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Ortadoğu’nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı belirtildi.

KUVEYT’TE ÜÇ AMERİKAN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

İran’a yönelik hava harekâtına katılan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait üç savaş uçağı Kuveyt’te düştü. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan “Birkaç ABD savaş uçağı düştü ve altı mürettebatın tümü sağ kurtuldu” derken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) üç F-15E savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğünü açıkladı. Kuveyt hava savunma sistemlerinin uçakları yanlışlıkla vurduğu öne sürülürken, İran söz konusu uçakların kendileri tarafından vurulduğunu iddia etti. Öte yandan, Kuveyt’teki saldırılarda 1 denizci asker öldü, 19 kişi yaralandı.

Gözden Kaçmasın Dünya sarsılırken Türkiye neden daha kritik hale geldi Haberi görüntüle

İran’daki UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Gülistan Sarayı, İsrail ve ABD’nin Tahran’ın güneyine yönelik saldırılarında zarara uğradı. Tarihi 16. yüzyıla uzanan Gülistan Sarayı, İran’da hüküm süren Kaçar Hanedanlığı döneminde genişletilerek hem İran hem dünya mimarisi açısından örnek gösterilen yapılar arasında yer aldı.

BEYT ŞEMEŞ’E GİTTİ

- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin Hayber füzeleriyle hedef alındığını duyurdu. Bu haberin ardından Netanyahu’nun yaşayıp yaşamadığı çeşitli haberler yayılmaya başladı. Netanyahu, dün Beyt Şemeş kentini ziyaret etti. operasyonların kendilerine yönelik ‘varoluşsal tehditleri’ yok etmek ve İran halkını korumak için gerçekleştirdiklerini ileri süren Netanyahu, amaçlarının rejim değişikliği olduğuna işaret etti. Öte yandan İran’dan atılan bir füzenin İsrail’in Beersheba kentine isabet etmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ ÜSSÜNE KAMİKAZE DRON

Â İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın önceki gece ABD’nin Ortadoğu’daki İngiliz üslerini İran’a düzenlenen operasyonlarda kullanmasına izin verdiklerini açıklamasının hemen ardından İran, Kıbrıs’taki İngiliz üslerini hedef aldı. Gece yarısına doğru İran’a ait iki Shahed kamikaze dronu Rum yönetiminde Limasol kenti yakınlarındaki İngiltere’nin egemen toprağı kabul edilen Ağrotur Hava Üssü’nü vurdu. Bir dron havada imha edildi, diğeri ise üssün pistine isabet etti. İngiltere, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını, küçük çaplı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Dün parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Starmer, hedef olan üssün ABD tarafından İran’a yönelik hava saldırılarında kullanılmadığını söyledi.

İran’ın dron saldırıları dün gündüz saatlerinde de devam etti. Lübnan’dan havalanan 2 kamikaze dron İngiliz savaş uçakları tarafından havada imha edildi. İngiltere, sivil personel ve ailelerini üslerinden tahliye etti. Yunanistan, Rum lider Nikos Hristodulidis’in yardım talebi üzerine Kıbrıs’a 2 F-16 savaş uçağı ve 2 firkateyn gönderme kararı aldı. Rumlar, Baf kentindeki üssü ABD’nin kullanımına vermişti.

KKTC DE ENDİŞELENDİ

- İngiliz üssüne yapılan saldırı KKTC’de büyük endişeye yol açtı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, güvenlik kuvvetlerinin her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, halkın endişe etmemesini ve KKTC’nin bölgede çatışan herhangi bir ülkenin hedefi olmadığını söyledi. - Ömer BİLGE