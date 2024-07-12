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‘Karşılık veririz’ demişlerdi… CNN’den flaş iddia: Rusya'nın Alman silah üreticisine yönelik suikast planı engellendi

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#RUSYA#ABD#ALMANYA
‘Karşılık veririz’ demişlerdi… CNN’den flaş iddia: Rusyanın Alman silah üreticisine yönelik suikast planı engellendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 11:13

CNN’de yer alan özel habere göre ABD istihbaratı Rusya’nın Alman silah firmasının üst düzey yöneticisine yönelik suikast planını engelledi.

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Amerikan istihbaratının, Rusya'nın, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardığı iddia edildi.

CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

Alman hükümetinden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kendilerini Rusya'nın planı hakkında uyardığını doğrulayarak, uyarıdan sonra güvenlik birimlerinin Papperger'i korumak için harekete geçtiğini belirtti.

‘Karşılık veririz’ demişlerdi… CNN’den flaş iddia: Rusyanın Alman silah üreticisine yönelik suikast planı engellendi

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Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

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#RUSYA#ABD#ALMANYA

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