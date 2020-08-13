Kariyeri ilklerle dolu

2020 Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, California Senatörü Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı olarak ilan etti. Böylece Harris, ABD tarihinde seçimlere başkan yardımcısı adayı olarak katılan ilk siyah kadın oldu. Eğer Biden kasım ayındaki seçimlerde Trump’a karşı kazanırsa, Kamala Harris, ABD tarihinde başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın olacak.

SENATÖR SEÇİLDİ

Ancak Harris’in ilklerle dolu kariyeri, sadece başkan yardımcılığına aday gösterilen ilk siyah kadın olmasıyla sınırlı değil. Kamala Harris, 2004-2011 yılları arasında San Francisco Bölge Başsavcısı olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar da California eyalet başsavcılığı görevini yürüten Harris, bu pozisyona gelen ilk siyah kadın oldu. Aynı zamanda, 2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Harris’in siyasi kariyeri ise, 2016 yılında Demokrat Parti’den California Senatörü olarak seçilmesiyle başladı. Harris, California’nın ilk, Illinois Senatörü Carol Moseley Braun’ın ardından da eyaletler genelinde ikinci siyah kadın senatör oldu.

HİNDİSTAN KÖKENLİ

55 yaşındaki Harris, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak California eyaletinin Oakland kentinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, ABD’de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi’nde tamamladı. Aralık 2019’da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020’de Biden’a destek verdiğini açıkladı. Harris, 2013 yılından beri kendisi gibi hukukçu olan, avukat Douglas Emhoff ile birlikte. Çift, 2014 yılında evlendi. Harris, Emhoff’un önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun üvey annesi.

SÖZDE SOYKIRIM İDDİASINI SAVUNDU, TRUMP’I ELEŞTİRDİ

Kamala Harris, 1915 olaylarının sözde “Ermeni soykırımı” olarak tanınması için faaliyet gösterdi. Harris, 2019’da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge vermesiyle tanınıyor. Harris geçen yıl da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün Ermeni soykırımının başlangıcının 104’üncü yıldönümü” ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE POLİTİKASI

Harris, senatörlüğü döneminde ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle Ortadoğu politikalarının yanlış olduğunu savundu. Trump’ın Suriye’deki askerlerini geri çekme kararının hatalını olduğunu belirterek Washington yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından ise ABD’nin Riyad ile ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısı yapmıştı.