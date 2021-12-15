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Karısının iki elini kesti, 370 bin Euro ceza verildi!

#Rusya#Aihm#Aile İçi Şiddet
Karısının iki elini kesti, 370 bin Euro ceza verildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rusya'nın, elleri kocası tarafından kesilen bir kadına 370 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

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AİHM, Rusya'nın ev içi şiddetle mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Margarita Graçeva 2017'de kocası tarafından kaçırıldıktan sonra baltalı bir saldırıya uğramıştı.

AİHM, Rusya'nın gelecekte bu tür saldırıları engellemek için acil değişiklikler yapması gerektiğini de vurguladı.

Rusya'da kadına karşı ev içi şiddetin "sarsıcı boyutlara ulaştığını" belirten mahkeme, Rusya'nın bunu önlemeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Graçeva, saldırıya uğramadan önce yetkililere kocasına dair ihbarda bulunduğunu fakat şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylemişti.

Ormanda gerçekleşen saldırının ardından bulunan sol eli yerine dikilirken sağ elinin yerine bir protez takılması için internetten bağış kampanyası düzenlenmişti.

Olayın ardından boşandığı eski eşi Dmitri Graçev'e ise 14 yıl hapis cezası verilmişti.

RUSYA TAZMİNATI REDDETMİŞTİ

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AİHM bu olayın, Rusya'da yetkililerin bu tür şikayetleri fiziksel bir şiddete dönüşmedikçe dikkate almadığını gösterdiğini de ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2017'de ev içi şiddete verilen cezaları hafifleten bir yasayı imzalamıştı.

Şiddete uğrayan kişinin hastanelik olmaması ve failin ilk suçu olması durumunda bu şiddet olayları hakkında ceza davası açılması sonlandırılmış ve cezalar da azaltılmıştı.

Rusya daha önce tazminat davası açan kadınlara tazminat ödemeyi reddetmişti.

Kararın ardından konuşan Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Mihail Galperin ise bireylerin işlediği suçlardan ötürü Rus devletinin cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

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#Rusya#Aihm#Aile İçi Şiddet

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