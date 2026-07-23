Karıncalı özel mönü skandalı

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Güney Kore’de iki Michelin yıldızına sahip lüks bir restoranın sahibi, gıda olarak kullanımı yasak olan karıncaları yemek ve tatlılarda garnitür olarak servis ettiği gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya. Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı’nın ortaya çıkan skandalla ilgili iddianamesinde, restoranın son dört yıl içinde ABD ve Tayland’dan yaklaşık 49 bin kurutulmuş karınca ithal ettiği belirlendi. Yasaklı karıncaların, başta sorbe gibi dondurulmuş tatlılar olmak üzere çeşitli yemeklerde süsleme amacıyla 12 binden fazla kez müşterilere sunulduğu tespit edildi. Yetkililer, ithal edilen karıncaların tipik yenilebilir böceklere kıyasla 55 kat daha fazla ağır metal içerdiğini de bildirdi. Gıda Hijyen Yasası’nı ihlal etmekle suçlanan şef için 1 yıl hapis, işletmeci şirket için ise 13 bin 500 dolar para cezası talep edildi.

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ŞEF: MÜŞTERİLER İSTİYOR

Güney Kore yasalarına göre cırcır böceği ve çekirge gibi 10 böcek türüne tüketim izni verilirken karınca bu listede yer almıyor. Suçlamaları kabul eden şef, müşterilerin yüzde 60’ının karıncalı menüyü kendi isteğiyle tercih ettiğini savunurken mahkemenin nihai kararını 2 Eylül’de açıklaması bekleniyor.