×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Karıncalı özel mönü skandalı

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Michelin Yıldızı#Cırcır Böceği
Karıncalı özel mönü skandalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:00

İki Michelin yıldızlı restoranda, karıncalı yemek ve tatlı servis edilmesi Güney Kore’yi karıştırdı. Şefin 1 yıl hapsi isteniyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Güney Kore’de iki Michelin yıldızına sahip lüks bir restoranın sahibi, gıda olarak kullanımı yasak olan karıncaları yemek ve tatlılarda garnitür olarak servis ettiği gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya. Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı’nın ortaya çıkan skandalla ilgili iddianamesinde, restoranın son dört yıl içinde ABD ve Tayland’dan yaklaşık 49 bin kurutulmuş karınca ithal ettiği belirlendi. Yasaklı karıncaların, başta sorbe gibi dondurulmuş tatlılar olmak üzere çeşitli yemeklerde süsleme amacıyla 12 binden fazla kez müşterilere sunulduğu tespit edildi. Yetkililer, ithal edilen karıncaların tipik yenilebilir böceklere kıyasla 55 kat daha fazla ağır metal içerdiğini de bildirdi. Gıda Hijyen Yasası’nı ihlal etmekle suçlanan şef için 1 yıl hapis, işletmeci şirket için ise 13 bin 500 dolar para cezası talep edildi.

Haberin Devamı

ŞEF: MÜŞTERİLER İSTİYOR

Güney Kore yasalarına göre cırcır böceği ve çekirge gibi 10 böcek türüne tüketim izni verilirken karınca bu listede yer almıyor. Suçlamaları kabul eden şef, müşterilerin yüzde 60’ının karıncalı menüyü kendi isteğiyle tercih ettiğini savunurken mahkemenin nihai kararını 2 Eylül’de açıklaması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Michelin Yıldızı#Cırcır Böceği

BAKMADAN GEÇME!