Karim Khan mahkemeye çağrıda bulundu: Netanyahu ve Gallant derhal tutuklanmalı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Filistinli direniş örgütü Hamas’ın liderleri için yakalama kararı talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, başvurusunun bir an önce karara bağlan masını gerektiğini belirterek, “Bu yargılamada herhangi bir haksız gecikme, mağdurların haklarını olumsuz yönde etkiler” ifadesini kullandı.

İSRAİL MAHKEMELERİ SESSİZ

UCM’nin ilgili ön inceleme dairesine 64 kişi, ülke ve kurum tarafından yapılan yazılı beyanlara topluca yanıt veren Başsavcı Khan, İsrail’in ve İsrail’i destekleyen ülkelerin ileri sürdüğü gibi Oslo anlaşmalarının UCM’nin İsrailli yetkilileri yargılamasına engel teşkil etmediğini savunarak İsrail’in işledikleri suçlar nedeniyle İsrail vatandaşları üzerinde Mahkeme’nin yargı yetkisini kullanmasının engellenemeyeceğini belirtti. İsrail’in 1967’den beri Batı Şeria ve Gazze’yi işgal altında tuttuğunu ve Doğu Kudüs’ü ilhak ettiğini vurgulayan Khan, mağdurların uluslararası düzeyde tanınan haklarına, özellikle de mağdurların gerçeği bilme, adalete erişim ve tazminat talep etme haklarına saygı göstermesi gerektiğini kaydetti. İsrail’in, özellikle Netanyahu ve Gallant’ın karıştığı suçlara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığına işaret eden Khan, mahkemenin harekete geçme yetkisi ve sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

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LONDRA’NIN TALEBİNE YANIT

İngiltere, 10 Haziran 2024’te “Filistin’in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda, UCM’nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı” konusunda yazılı beyanla gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu. UCM Ön İnceleme Dairesi, 27 Haziran 2024’teki kararında İngiltere’nin talebini kabul ederek 12 Temmuz 2024’e kadar yazılı görüşlerini sunması talimatını vermişti. İngiltere’nin bu girişiminin ardından UCM, 64 kişi, kuruluş ve ülkeden gelen beyanda bulunma talebini de kabul etmişti. Böylece Khan, 64 kişi, kuruluş ve ülkeden, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararına ilişkin beyanlara topluca yanıt vermiş oldu.

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İRAN TEHDİDİ ENDİŞELERİ ARTTIRDI: İSRAİLLİLER ‘GÜVENLİ ODA’YA SIĞINDI

Hamas’ın siyasi büro şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e yönelik misillemede bulunacağını açıklamasının ardından İsraillilerin endişeli bekleyişi sürüyor. Bazı İsrailliler ise bu endişeli bekleyiş sırasında evlerinin yanına “güvenli oda” olarak isimlendirilen bir yapı inşa etmeye başladı. 35 ila 50 bin dolar arasında bir bedele inşa edilen güvenli odaya olan talebin 7 Ekim saldırılarından sonra yükseldiği aktarıldı. Son yedi ayda yaklaşık 4 bin 500 kişinin güvenli oda talebinde bulunduğu kaydedildi. Uzmanlar güvenli odaların 15 metre mesafeden patlayacak bir ton patlayıcıya dayanacak şekilde tasarlandığını ve kimyasal veya biyolojik saldırı durumunda filtrelenmiş havalandırma ile hava geçirmez olduğunu belirtiyor. Ülkede resmi tahminlere göre, evlerin yaklaşık yüzde 55’inde güvenli oda bulunmuyor; bunun nedenleri olarak ise maliyet, yetersiz alan ya da kadercilik gösteriliyor. İsraillilerin, yaşadıkları yere bağlı olarak, sirenler çalmaya başladığında veya telefonlarına hükümet tarafından iletilen bir uyarı geldiğinde güvenli bir noktaya ulaşmak için 15 ila 90 saniyeleri oluyor.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE YENİ ADRES KAHİRE

ABD, Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk faaliyetleri kapsamında geçen hafta Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen ateşkes müzakerelerinin ikinci turu bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de başlıyor. Görüşmeler başlamadan önceki akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail askerlerinin, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru’nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istediği belirtildi. İsrail medyasına göre Biden’ın isteği üzeri Netanyahu anlaşmayı ilerletmek için askerlerini bir mevziden geri çekmeyi kabul etti. Söz konusu koridordaki İsrail varlığı, ateşkesin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Dün de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, görüşmelerin yapıcı ilerlediğini söyledi.

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HAMAS DA KAHİRE’DE AMA

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere Kahire’ye gittiğini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya’nın başkanlığındaki heyetin, müzakerelerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Mısırlı üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceği belirtilirken Filistinli örgütün, Doha’da olduğu gibi müzakerelere katılmayacağı aktarıldı. Hamas, daha önce yaptığı açıklamada, Joe Biden’ın mayıs ayının sonunda duyurduğu ateşkes planını zaten kabul ettiğini belirtmiş, o anlaşma üzerinde İsrail’in talepleri üzerine gerçekleştirilen değişikliklerin ise dayatma olduğunu öne sürerek müzakere masasının yeniden kurulmasının gereksiz olduğunu duyurmuştu.