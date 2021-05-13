Karikatür mü gerçek mi? Görenler gözlerine inanamıyor...

NATURA PACIFIC

Fotoğrafta larva halini gördüğünüz pembe alt kanatlı güve, “Phyllodes imperialis, emperyal meyve emici güve” olarak da biliniyor.

Bu canlı türünü ilk kez 1888 yılında Herbert Druce tanımladı. Avusturalya'da Kuzeydoğu Queensland, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu ve Yeni Kaledonya'da nadir olarak rastlanan türün nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya...

Daily Mail’de yer alan habere göre, dünya üzerinde çok nadir görülen bu olağanüstü türe, son olarak Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast şehrinde bulunan Currumbin Vadisi’nde rastlandı. Yüzü karikatürlerdeki kafatası çizimlerine benzeyen bu sıra dışı tırtıl, görenleri şaşkına çevirdi.

Kimilerine göre korkunç, kimilerine göre sevimli olan bu tırtılın, Avustralya'da kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Outdoors Queensland tarafından yayımlanan fotoğrafları birçok kişinin bu canlının gerçekten var olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.

Bir kadın Facebook'ta paylaşılan fotoğrafın altına 'Kabusun yeni yüzü' diye yorum yazdı.

Başka birisi “Bunun gerçekten harika olduğunu düşünüyorum ama korku filmlerinde karşınıza çıkabilecek bir şeye benziyor" dedi.

Bazıları ise bu larvaları Ridley Scott'ın bilim kurgu filmi 'Aliens vs Predator'daki (Alien Predatör'e Karşı) yaratıklarla karşılaştırdı: "Uzaylılar sonunda yere indi..."

Tırtılı, Pokemon’lara, uzaylılara, hatta mini dinozorlara benzetenlerin sayısı da oldukça fazla...

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Avustralya'daki nesli en tükenme tehdidi altında olan canlı türleri arasında ilk sırada yer alan bu larvayı özel kılan şey, mavi ve sarı bir halka ile çevrili siyah göz lekelerinin altında yırtıcı dişler gibi duran beyaz lekeleri.

Çizgi filmlerdeki kuru kafalara benzeyen bu ürkütücü görüntünün altında ise bambaşka bir gerçek yatıyor.

Tehlike altında olarak sınıflandırılmış bu ilginç canlının larvadan pembe alt kanatlı güveye uzanan yolculuğunu gelin yakından inceleyelim...





Fotoğraf: Alamy

Pembe alt kanat güvesi adını, kenarlarında kurumuş bir yaprağa benzer beyaz lekeler bulunan arka kanadındaki pembe lekelerinden alıyor.

Dünyanın en egzotik ve eksantrik görünümlü tırtılı da hayat yolculuğunun en başında yumurtadan ilk çıktığında donuk kahverengi bir renge sahip. Kahverengi ve siyah bir gövdesi, kahverengi bacakları var. Kurumuş kahverengi okaliptüs yapraklarına benzer bu görüntüsü sayesinde kendini çevreden gelecek tehlikelere karşı kamufle edebiliyor.

Güve haline geldiğinde kanatları dinlenme anında 6 santimetreye kadar uzanıyor. Yetişkin güveler sadece 30 gün yaşıyor. Kanat açıklıkları ortalama 13-17 santimetre arasında değişiyor. Bu tür, yağmur ormanlarında bulunan en büyük böceklerden biri.

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Tırtıl, muazzam güzellikteki pembe alt kanatlı güveye dönüşme yolculuğu esnasında yaşamı için tehlikeli olan avcı hayvanları korkutmak ve kendinden uzaklaştırmak zorunda.

Bitkilere ölü bir yaprak veya dal düz bir şekilde tutunan larvayı, başarılı kamufle olma becerisi sayesinde çıplak gözle fark etmek oldukça zor.

Kendini tehlikede hissettiği anda ise yaklaşık 12 santimetre uzunluğundaki sırtını bükerek sarı halkalar içinde kurukafaya benzeyen iri siyah gözler ve hemen altında vahşi dişlere benzer şekilleri ortaya çıkarmak için öne doğru kıvrılıyor. Deyim yerindeyse karşısındaki ısırmaya hazırlanan minik bir ejderhaya dönüşüyor.

Tırtılın kurukafa desenli kısmı yukarı doğru kıvırması nedeniyle derisi geriliyor ve oluşan desen olduğundan daha da büyük ve ürkütücü görünüyor. Avcı hayvanlar, bu küçük ve savunmasız tırtıla yaklaştıklarında gördükleri karşısında dehşete düşüp ve hızlı uzaklaşıyor.

Yani kalemle çizilmiş ve boyanmış gibi görünen bu şekiller, tırtılın kendini avcılara karşı korumasına yarayan doğal bir savunma mekanizması...

Bu arada bu ilginç tırtılın aşağıya doğru kıvrılmış olan ayakları muhtemelen sizi de yanılttı çünkü ayak gibi duran yeri aslında kafası. Tırtılın bu özelliği, bizi yanılttığı gibi ona saldırmak isteyen avcıları da aynı şekilde yanıltıyor. Ona arkasından yaklaşacağını zannederken önüne çıkan avcıları gören tırtıl, bu sayede tehlikeyi fark edip kolayca kaçabiliyor.

Peki, mükemmel bir düzende işleyen tüm bu savunma sistemine rağmen yine de bu tırtıl türünün nesli neden tükenme tehlikesi altında?

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Bu eşsiz türün sayısının ciddi şekilde azalması bilim insanlarını endişelendiriyor.

Avustralya yağmur ormanlarında yaşayan kurukafa desenli tırtıl, avcılardan kaçarak hayatta kalmayı başarıyor ancak sadece tek bir tür asma yaprağı ile beslendiği ve yavrulamak için sadece bu asma yapraklarının bulunduğu yağmur ormanlarını tercih ettiği için nesli tükenmek üzere.

Bilimsel adı 'Carronia multisepalea' olan bu asma yaprakları, sadece bu tırtıl türünün yaşadığı Queensland ve New South Wales eyaletlerindeki 600 metre yükseklikteki subtropikal yağmur ormanlarında belirli bölgelerde bulunuyor.

Fotoğraf: Alamy / Queensland yağmur ormanları / Avusturalya

Yetişkin pembe alt kanat güvesi, üremek için asma ve diğer yağmur ormanı bitkilerinin sağladığı karanlığa ihtiyaç duyuyor. Bu egzotik asma türünün örnekleri de maalesef her geçen gün azalıyor. Ayrıca yetişkin güveler birbirleriyle çiftleşmek için yeterli sıklıkta karşılaşamıyorlar. Tüm bu nedenlerden dolayı pembe alt kanat güvesinin nesli tükenmek üzere.

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Geçtiğimiz yıllarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu canlı türünü koruma amaçlı heyecan verici bir proje başlatıldı. Natura Pacific,"Back from the Brink" (Eşikten Dönüş) belgesel serisinin bir parçası olarak projeyi finanse etti ve yönetti.

Proje, tırtılların bilinen tek besini olan Carronia asmasının çoğaltılmasını hedefliyor. Amaç, 10 bin genç asmayı Güney Doğu Queensland ve New South Wales'deki uygun arazilerin sahiplerine dağıtmak.

Uygulama son 20 yılda birçok güzel kelebeği yok olmanın eşiğinden döndürmede çok başarılı olan Richmond Birdwing projesine çok benziyor. Projeye dahil olmak ve bu nadide türün neslinin devam etmesine yardımcı olmak isteyenlerin tek yapması gereken birkaç Carronia üzüm asması satın alıp mülklerine ekmek.

Umarız nesli tükenmekte olan canlıları bu tarz güzel projeler yardımı ile kurtarabiliriz.

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