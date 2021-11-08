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Kargo uçağına girdiler... 2 bin 500 kilometre uçtular

#Singapur#Hong Kong#Kedi Yavrusu
Kargo uçağına girdiler... 2 bin 500 kilometre uçtular

Kargo uçağına girdiği fark edilmeyen 4 kedi yavrusu Singapur’dan Hong Kong’a uçtu. 2 bin 500 kilometrelik yolculuğu zarar görmeden atlatan yavrular sahiplendirilecek.

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Singapur Hava Yollarına ait kargo uçağına girdikleri fark edilmeyen dört kedi yavrusunun 2 bin 500 kilometre yolculuk ederek Hong Kong’a uçtuğu bildirildi.

Mothership sitesinin haberine göre, kargo uçağının kabininde bulunan iki beyaz ve iki siyah kedi yavrusu Singapur’dan Hong Kong’a ulaştı.

Singapur Hava Yolları çalışanı, cumartesi günü Hong Kong polisine kargo uçağındaki "kaçak yolcular" hakkında bilgi verdi.

Yavru kedilerin bulunmasının ardından polis, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesine (AFCD) bilgi verdi.

Ancak geçmişte AFCD’nin karantinaya alınmamış hayvanları uyutarak öldürmesi hayvan hakları gruplarını harekete geçirdi.

Hayvan hakları grupları, kedilerin hayatlarını kurtarmak için imza kampanyası başlatarak karantinadan sonra sahiplendirilmesini talep etti.

AFCD, yapılan ilk muayenenin ardından dört kedi yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

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Kedilerin karantina sonrasında sahiplendirileceği aktarıldı.

 

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#Singapur#Hong Kong#Kedi Yavrusu

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