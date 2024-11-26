Kargo uçağı eve düştü... 1 kişi öldü

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ALMAN kargo şirketi DHL adına taşımacılık yapan ve Swift Havayolları’na ait bir uçak, dün sabah erken saatlerde Litvanya’daki Vilnius Havaalanı’na inişe geçerken iki katlı bir eve çarparak düştü. Yerel saatle sabah 05.31’de meydana gelen kazada, binada yaşayan 12 kişi ve pilot yara almadan kurtulurken, 3 mürettebattan 1’i hayatını kaybetti. Diğer iki mürettabatın ağır yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

RUS SABOTAJI MI

Uçağın modelinin daha önce de kazalara karışan Amerikan uçak üreticisi Boeing’e ait 737 modeli olduğu belirtilirken yetkililer kazanın nedenini bulmak için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Litvanya İstihbarat Başkanı Darius Jauniskis, teknik arıza ve insan hatası gibi olası nedenleri değerlendirdiklerini ancak “terör eylemi olasılığını dışlamadıklarını” söyledi. Jauniskis ayrıca, “Evet Rusya’nın daha saldırgan hale geldiği doğru ama şuan suçlamak için elimizde bulgu yok” dedi. Temmuz ayında, Almanya ve İngiltere’deki DHL lojistik merkezlerinde patlayıcı cihazlar tespit edilmiş; bu cihazların, kargo ve yolcu uçaklarını hedef alan Rus sabotaj operasyonunun parçası olduğu iddia edilmişti.