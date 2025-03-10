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Kargo gemisi ile yakıt tankeri çarpıştı

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#Kuzey Denizi#Kargo Gemisi#Yakıt Tankeri
Kargo gemisi ile yakıt tankeri çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 15:11

Kuzey Denizi'nde, bir kargo gemisi ile yakıt tankerinin çarpıştığı bildirildi. Kazaya ilişkin ilk gelen bilgilerde, yakıt tankerinin yandığı ifade edildi.

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İngiltere'nin kuzeyindeki Doğ Yorkshire açıklarında, bir kargo gemisi ile yakıt tankerinin çarpıştığı bildirildi.

Kuzey Denizi'nde gerçekleşen kazada, yakıt tankerinin alev aldığı açıklanırken Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan iki kaynak, kazaya yakıt tankerinin sebep olduğunu söyledi.

Gelen bilgilere göre, yakıt tankeri, demirlemiş halde bulunan kargo gemisine çarptı. Çarpışmanın ardından kargo gemisinde de yangın çıktı.

Yakıt tankerinin ABD bandıralı Stena Immaculate olduğu aktarılırken kargo gemisinin Portekiz bandıralı Solong olduğu belirtildi.

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#Kuzey Denizi#Kargo Gemisi#Yakıt Tankeri

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