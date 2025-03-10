Kargo gemisi ile yakıt tankeri çarpıştı

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İngiltere'nin kuzeyindeki Doğ Yorkshire açıklarında, bir kargo gemisi ile yakıt tankerinin çarpıştığı bildirildi.
Kuzey Denizi'nde gerçekleşen kazada, yakıt tankerinin alev aldığı açıklanırken Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi.
İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan iki kaynak, kazaya yakıt tankerinin sebep olduğunu söyledi.
Gelen bilgilere göre, yakıt tankeri, demirlemiş halde bulunan kargo gemisine çarptı. Çarpışmanın ardından kargo gemisinde de yangın çıktı.
Yakıt tankerinin ABD bandıralı Stena Immaculate olduğu aktarılırken kargo gemisinin Portekiz bandıralı Solong olduğu belirtildi.