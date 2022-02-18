Kargo ambarında yangın! Binlerce Porsche kül oldu...

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Almanya’nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat’ta hareket eden "Felicity Ace" adlı geminin kargo ambarında çarşamba günü yangın çıktı.



BİNLERCE LÜKS ARAÇ TAŞIYORDU



656 fit yani yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev kargo gemisi, bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks araç taşıyordu.



PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Çarşamba günü gemi Atlantik Okyanusu'nun ortasında seyir halindeyken kargo ambarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan 22 personel anında tahliye edildi ancak gemideki yangın sürüyor.



Gemi 2 gündür Atlas Okyanusunun ortasında yer alan Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarında sürüklenirken, Portekiz Donanması bugün yaptığı açıklamada yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.



Yangının denizde henüz bir kirliliğe yol açmadığı öğrenildi.