Kardeşlerimizi vurdular! Almanya’da aşırı sağcı terör: 4’ü Türk 9 kurban

ALMANYA’da göçmen kökenlilere yönelik aşırı sağcı terörün adresi bu kez Hessen eyaletinin Hanau kenti oldu. Aşırı sağcı 43 yaşındaki terörist Tobias Rathjen, Türk kökenlilerin de yoğun olduğu Heumarkt bölgesinde iki nargile kafe ile bir büfede katliam yaptı. Saldırıda 4’ü Türk 9 kişi öldü. Terörist ilk olarak saat 22.00 sularında Midnight isimli nargile kafeyi silahla bastı. Burada Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu’nu öldüren Rathjen, daha sonra Türk asıllı Kemal Koçak’a ait bir büfeye girerek burada yemek yiyen Gökhan Gültekin (37) ve Ferhat Ünvar’ı (22) yaylım ateşine tuttu.

BABASINA DOKUNMADI

Saldırgan son olarak Türk kökenlilerin sıklıkla gittiği Arena Bar & Cafe isimli mekânda üçüncü bir saldırı gerçekleştirdi. Ölenler arasında, 35 yaşındaki iki çocuk annesi hamile bir kadının da bulunduğu bildirildi. Kanlı terör saldırılarının ardından evine giden terörist, 72 yaşındaki annesini öldürdükten sonra intihar etti. Saldırganın evdeki babasına ise dokunmadığı belirtildi. Avcılık ruhsatı bulunan teröristin arabasında mühimmat ele geçirildi. Bürokraside örgütlü aşırı sağcı yapının bulunduğu iddia edilen Almanya’da, geçen cuma günü ‘Sert Çekirdek’ isimli aşırı sağcı örgüt çökertilmişti. Örgüt camilere otomatik silahla saldırı yapmayı planlıyordu.

‘KALBİMİZİN YARISI GİTTİ’

Büfenin sahibi Kemal Koçak korkunç saldırıyı Hürriyet’e şu ifadelerle anlattı: “Büfede akrabam Gökhan Gültekin çalışıyordu. Ben olay esnasında içeride değildim. Olaydan iki dakika sonra büfeye girdim. Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar ile Polonyalı Mersedes adlı kadın yerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen yandaki Arena Bar’a girdim. Yerde 5 veya 6 kişi yatıyordu. Bazıları yaralıydı. Yardım istiyorlardı. Tanıdığım Afgan arkadaşım İdris ile Bosnalı Hamza ölmüştü. Diğer yaralılara yardım etmeye çalıştım. Yaralılar arasında omzuna kurşun isabet etmiş olan Urfalı Muhammed ile bir Türk daha vardı. İkinci Türk elinden yaralanmıştı. Polis geldi. Yaralılarla artık onlar ilgilendi. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır versin ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti. Hepsi gitti.”

BÜYÜKELÇİ ZİYARET ETTİ

Saldırı üzerine Hanau’ya giden Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, oğullarını kaybeden Hüsna & Behçet Gültekin ile acılı ailesini ziyaret etti. Memleketi Ağrı olan baba Gültekin, 52 yıldır Almanya’da yaşadığını ve kanser hastası olduğunu belirterek, “Beni hastaneye Gökhan götürüyordu. Onu benden aldılar” diye feryat etti. Büyükelçi Aydın, Hanau’da vatandaşlarla da bir araya geldi, başsağlığı diledi. Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth ise ilk değerlendirmelere göre saldırganın ‘yabancı düşmanı motivasyonuyla’ saldırdığını söyledi.

MAÇ İZLEYİP KEŞİF YAPMIŞ

Saldırgan Tobias Rathjen’in, 15 Şubat 2020 tarihinde, yani saldırıdan tam 4 gün önce kafelerden birine giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Rathjen, ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği Arena Bar’ı keşfi sırasında maç da izlemiş.

CANİ TÜRKİYE’Yİ DE KARA LİSTEYE ALMIŞ

Terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen, doğma büyüme Hanaulu. Üniversitede bankacılık eğitimi almış, komşuları tarafından ‘normal’ diye tarif edilen bir profil. Ancak bu onun görülen yüzü. Arka yüzünde ise komplo teorilerine kafasını takmış, istihbarat örgütlerinin beynini hack’lediğini düşünen, aşırı sağcıların internet sitelerini aktif olarak kullanan bir terörist var.

Saldırıdan önce hazırladığı 24 sayfalık manifestoda, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Latin kökenliler ile Yahudileri öldürmek istediğini söylüyor. Teröristin ‘yok edilmesi gereken halklar’ listesindeki 24 ülkenin içinde Türkiye de bulunuyor.

SON KURBANI ANNESİ

Terörist, sosyal medyaya yüklediği bir videoda ABD’nin küçük gizli ve görünmez bir grup tarafından yönetildiğini ve ABD halkının buna karşı isyan etmesi gerektiğini iddia ediyor. Terörist, 14 Şubat’ta yayınladığı videoda, “Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyorlar” diyor.

Saldırgan, geçmişte FBI, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin dışında bilinmeyen bir güç tarafından izlendiğini söyleyerek defalarca Alman polisine şikâyette bulunmuş. Saldırıdan sonra evinde intihar eden terörist ile birlikte 72 yaşındaki annesinin cesedi de bulundu. Babası ise gözaltına alındı..

STEİNMEİER OLAY YERİNE GİTTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau kent merkezinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı ve çiçek bıraktı.

İŞBİRLİKÇİLERİ VAR MI

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tobias Rathjen isimli saldırganın olası işbirlikçilerinin olup olmadığı araştırılıyor.