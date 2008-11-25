'Kardeşim Ahmedinejad için İran'a gideceğim'

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, “kardeşi” İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüşmek üzere İran'a gideceğini söyledi.

Chavez, düzenlediği basın toplantısında, “Henüz bir tarih belirlemedim ama en kısa zamanda gitmem lazım. Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a borcum var” dedi.



Venezuela Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin “olağanüstü” olduğunu ve her geçen gün sağlamlaştığını kaydetti.

İki lider, son yıllarda birçok kez karşılaştı ve iki ülke başta petrol alanında olmak üzere birçok konuda ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı.



ABD ile iyi geçinemediği bilinen Chavez, İran'ın nükleer programına da destek verdi.

