Kardeşi ve yeğeniyle balığa çıktı: 67 gün sonra kurtarıldı

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Rusya'da kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeni ile birlikte 9 Ağustos'ta ülkenin en doğusundaki Ohotsk Denizi'ne balık avına çıkan ve daha sonra kaybolan 46 yaşındaki Sergei Pichugin, günler sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine Kamçatka açıklarında bir teknenin görüldüğü ihbarının ardından harekete geçen ekipler 67 gün sonra Pichugin'i kurtardı. Denize açıldığı noktadan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan Pichugin sağ olarak kurtarılırken birlikte denize açıldığı kardeşi ve yeğeninin teknedeki cansız bedenine ulaşıldı.

Pichugin kurtarma gemisi ile Magadan kenti limanına götürülürken daha sonra da hastaneye kaldırıldı. 46 yaşındaki Sergei Pichugin'in sağlık durumunun iyi olduğu, hem tıbbi hem psikolojik desteğe başlandığı açıklandı.

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Rus sağlık yetkilileri, Pichugin'in kilosu sayesinde hayatta kalmış olabileceğini ifade ederken, denize açıldığında 100 kilo olan Pichugin'in ciddi derece zayıflamış olduğu aktarıldı. Ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.