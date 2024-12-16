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Karbonmonoksit sonları oldu: Kayak merkezinde 12 ölü

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#Gürcistan#Karbonmonoksit#Zehirlenme
Karbonmonoksit sonları oldu: Kayak merkezinde 12 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:16

Gürcistan'ın ünlü kayak merkezi Gudauri’de, karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Kayak merkezindeki restoranın uyku alanına giren polis, 12 kişinin cansız bedenine ulaştı.

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Gürcistan’ın en büyük kayak merkezi Gudauri’de 1’i Gürcistan vatandaşı 12 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan polisi, 12 kişinin cansız bedenine Gudauri’deki bir restoranın üst katındaki uyku alanında Cumartesi günü ulaşıldığını kaydetti.

Polis, ilk belirlemelere göre cansız bedenlerde herhangi bir şiddet belirtisinin olmadığını ve olayın kaza gibi göründüğünü söyledi. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cansız bedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Yetkililer ise binada Cuma günü yaşanan elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye sokulduğunu bildirdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in 120 kilometre kuzeyinde bulunan Gudauri, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliği ile ülkenin en büyük kayak merkezi olarak biliniyor.

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#Gürcistan#Karbonmonoksit#Zehirlenme

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