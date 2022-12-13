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Karbonda liste başı

Güncelleme Tarihi:

#Taylor Swift#Özel Jet#Karbon Emisyonu
Karbonda liste başı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Albümleri milyonlar satan ABD’li pop yıldızı Taylor Swift’in çevrecilerle başı dertte. 32 yaşındaki sanatçının özel jetini ne sıklıkta kullandığı ve atmosfere ne kadar karbon saldığına dair veriler tartışma yarattı.

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Pazarlama firması Yard tarafından yürütülen bir araştırmaya göre Swift, “En Kötü Özel Jet Co2 Emisyonlarına Sahip Ünlüler”’ listesinin başına yerleşti. Çalışma, şarkıcının ocaktan temmuza kadar olan zaman dilimini kapsayan toplam 170 uçuş gerçekleştirdiğini ve havada 22 bin 923 dakika, toplam 15.9 gün biriktirdiği sonucuna vardı.

Taylor Swift’in yıl boyunca toplam uçuş emisyonları 8 bin 294 ton olarak ölçüldü. Bu rakam bir kişinin toplam yıllık uçuş emisyonundan 1185 kat daha fazla. Grammy ödüllü şarkıcının sözcüsü ise “Taylor Swift’ jetini başka kişilere de ödünç verdiği için, bu yolculukları ona atfetmek doğru olmayacaktır” dedi.

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#Taylor Swift#Özel Jet#Karbon Emisyonu

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