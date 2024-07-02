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Karayipler'de etkili olan Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e yükseldi

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#Karayipler#Kasırga#Can Kaybı
Karayiplerde etkili olan Beryl Kasırgasının şiddeti kategori 5e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:29

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e çıkarken, kasırga nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

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CNN'in haberine göre, Beryl Kasırgası 2005'teki Emily Kasırgası'nın ardından "kategori 5"e ulaşan ikinci Atlantik kasırgası oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 257 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilen açıklamada, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedildi.

Yerel saatle dün 11.00'de Grenada'nın Carriacou Adası'nı saatte 241 kilometre hızla vuran kasırga sonucu Carriacou'da can kaybı olmasa da, kasırga nedeniyle St. Vincent ve the Grenadines'de bir kişi hayatını kaybetti.

St. Vincent ve the Grenadines Başbakanı Ralph Gonsalves, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu ve Union Adası'ndaki yerleşiminin yüzde 90'ının zarar gördüğünü açıkladı.

 

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#Karayipler#Kasırga#Can Kaybı

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