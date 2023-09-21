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Karar yürürlüğe girdi: Kerkük’te resmi dil Türkçe

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#Kerkük#Resmi Dil#Türkçe
Karar yürürlüğe girdi: Kerkük’te resmi dil Türkçe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 14:19

Irak’ta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük kentinde Türkçe artık resmi dil olarak kullanılacak.

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Irak’ın Kerkük kentinde 2008 yılında alınan Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi kararı, 2023 yılında yürürlüğe girdi.

Kerkük Valiliği tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinde Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılacağı belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından kentteki bütün resmi dairelerin tabelalarında ve resmi yazışmalarda Türkçe kullanılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Kerkük Valisi Rekan el-Ciburi tarafından imzalanan kararla kentteki bütün tabelalarda Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de kullanılacak.

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#Kerkük#Resmi Dil#Türkçe

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