Karantinadan kaçan Çinli 5 bin kişiyi karantinaya yolladı!

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Bazı kısıtlamalar hafiflemeye başlasa da, Çin'in sıfır Covid politikası hâlâ sürdürülüyor ve bu durumun halkta yarattığı öfke tuhaf ve zararlı eylemlere yol açıyor.

Bunun son örneği ise Pekin’de yaşanan akılalmaz olay oldu.

Pekinli bir adam, zorunlu ev izolasyonundan kaçtıktan sonra, üstelik de cezai soruşturma altındayken yol açtığı kaosla, yetkililerin 5.000'den fazla komşusunu ev veya hükümet karantinasına göndermesine yol açtı.

Daha sonra testi pozitif çıkan adamın bu eylemleri tam da Çin'in Pekin ve Şangay’da kısıtlamaların gevşetilmeye başladığı günlerde yaşandı.

Pekin ve Şangay halkları hâlâ maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı olarak yaşamaya devam ediyor

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5 GÜN SÜREN EYLEMİ 5 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ

40’lı yaşlarında olduğu açıklanan adam 23 Mayıs’ta riskli bir bölge olarak görülen bir alışveriş meydanına girdi. Adama bu sebepten kendini evinde tecrit etmesi söylendi. Ancak adam izolasyonda olması gereken 5 gün boyunca sürekli olarak dışarı çıktı ve toplum içine girdi.

Adam ve karısı 5 gün sonra yapılan testte pozitif çıkınca ortalık bir anda karıştı! Çiftin yaşadığı apartmandaki 258 kişi zorunlu olarak hükümetin karantina merkezine götürüldü. Aynı konut bölgesinde yaşayan 5 binden fazla kişinin ise bu sebepten zorunlu ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

Çin, Covid-19'un son derece bulaşıcı Omicron varyantının salgınlarını ortadan kaldırmaya çalışırken nüfusuna sert kısıtlamalar getirdi.

Çin'in sıfır Covid politikası, özellikle Şanghay'da ekonomi ve insanlar üzerindeki önemli olumsuz etkisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı, ancak ülkenin lideri Xi Jinping, bunun devam etmesi ve başarılı olması yönündeki emirlerini giderek sertleştirdi.

Sıkı önlemler, bölge sakinleri arasında yaygın bir hayal kırıklığı ve bitkinliğe yol açtı, ancak bildirilen vaka sayılarının giderek düşmesi ve kısıtlamaların gevşemeye başlamasıyla insanlar bu kez de Pekinli adamın eylemlerine öfkeyle tepki gösterdi.

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Sosyal medyaya yansıyan yorumlardan birinde bir kullanıcı "Açıklayalı iki gün oldu, bu adam ne yapıyor? Pekin'deki salgını temizlemek istemiyor mu? Durum neredeyse sabitken dışarı çıkıp insanlara zarar vermesi mi gerekiyor?” ifadesini kullandı. Ülkenin birçok yerinde devam eden zorunlu test uygulaması nedeniyle bu tür kuyruklar görmek olası

HALK ÖFKE DOLDU

Bir başka paylaşımda ise "Toplum ve hasta olayların sorumluluğunu yarı yarıya paylaşıyor çünkü ne insanlara ne de kapılara alarm koymak mümkün olmuyor" yorumu yapıldı.

Çinli yetkililer dün, karantina ortamları dışında ve 102 asemptomatik taşıyıcı da dahil olmak üzere ülke genelinde 122 yeni yerel koronavirüs vakası bildirdi.

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Pekin'de Pazar günü yerel olarak bulaşan sadece 12 vaka bildirildi ve kütüphanelerin, müzelerin, tiyatroların ve spor salonlarının en az yedi gün boyunca hiç açılmadığı bölgelerde bunların hepsinin yeniden açılmasına izin verildi.

Pekin yetkilileri kitlesel bir karantinadan kaçınmaya çalıştı ancak bunun yerine seyahat kısıtlamaları getirdi, bazı ilçelerde evden çalışmayı zorunlu kıldı, halka açık mekanları kapattı ve bireysel bina ve alanlarda hedefli izolasyonlar gerçekleştirdi.

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EKONOMİ TEPETAKLAK OLDU

Şangay'da, aylardır süren karantina çarşamba günü sona erecek ve hükümet karantinanın yarattığı hasarı gidermek için tasarlanmış bir dizi ekonomik teşvik önlemi açıkladı.

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Geçen hafta 10 binden fazla yetkiliyle yapılan benzeri görülmemiş bir toplantıda, Başbakan Li Keqiang ekonominin "kritik bir noktada" olduğu ve yetkililerin hızlı hareket etmemesi ve Covid kontrollerini ekonomik büyüme ile dengelememesi durumunda korkunç sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Çin ekonomisi 2 yıldan fazladır devam eden salgın yüzünden büyük yara aldı

Ülkede Pekin, Şanghay, Shenzhen, Hangzhou ve Hebei, Henan ve Jiangxi eyaletleri dahil olmak üzere şehirlerde test siteleri kuruldu. Sichuan şehri Langzhong'da yetkililer, halkın tepkisi üzerine vatandaşların kendi zorunlu haftalık testleri için ödeme yapma zorunluluğunu kaldırdı.