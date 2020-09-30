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DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 22:12 | Son Güncelleme:

Karantinadaki papağanlar birbirlerine küfür öğretti!

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Karantinadaki papağanlar birbirlerine küfür öğretti!
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İngiltere'de vahşi yaşam parkında bulunan ve karantinada bir arada kalan 5 papağanın birbirlerine küfür öğrettiği ve ziyaretçilere takma isim taktıkları ifade edildi.

 

İngiltere'nin Lincolnshire kontluğunda bulunan vahşi yaşam parkında, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada bir arada kalan 5 papağan birbirlerine küfür etmeyi öğretti. Kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası parka gelen ziyaretçiler, papağanların kendilerine takma isim taktığını duyunca şaşkına döndü. 

KÜFÜR ETMELERİ PERSONELİ GÜLDÜRDÜ 

Vahşi yaşam parkının genel müdürü Steve Nichols, Papağanların küfür etmesi personeli güldürdü. Personelin gülmesiyle kuşlar da bu uygunsuz dili kullanmaya alıştı dedi. Söz konusu küfürlerin ve takma isimlerin ziyaretçilerin hoşuna gittiğini belirten Nichols, parka gelen çocukların küfürlü kelimeleri öğrenmemeleri için papağanların başka bölüme alındığını ifade etti.

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