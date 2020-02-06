Karantinadaki gemide 10 yolcuda virüs çıktı

TÜM dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs ‘2019-nCoV’ ile ilgili endişeler artarak sürüyor. Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de, koronavirüsten can kayıpları 500’e dayandı. Virüsten en fazla etkilenen Hubei eyaletinde ise bir günde 65 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3700 yolcu ve mürettebatıyla Japonya’nın Yokohama Limanı’nda karantinaya alınan İngiltere bandıralı cruise gemisinde, 10 yolcuda koronavirüs tespit edildi. Gemiyle 1 ay önce seyahat eden Hong Konglu yolculardan birinde koronavirüs tespit edilmesi sonucu gemi karantina altına alınmıştı. Tüm yolcuların tek tek kontrolden geçirileceği ve şimdiye kadar 300 kadar yolcunun kontrol edildiği belirtildi. Hong Kong’da karantinaya alınan bir başka cruise gemisindeki yaklaşık 1800 yolcunun da kontrolden geçirileceği bildirildi.

TÜM UÇUŞLARA TERMAL KAMERA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs tanısı almış hasta bulunmadığını belirterek, dışarıdan virüsün girişini önlemek için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Termal kamera ile kontrolün artık tüm uçuşlara uygulanacağını belirten Koca, “Hasta kişiler kalabalığa girerken mutlaka maske kullansın. Piyasada maske fiyatlarının arttığını biliyoruz. Maske sıkıntısı yok” dedi. Bakan Koca, dünya genelinde 15 yaş altında bir vaka görülmediğini de belirterek “Çocukları okula gönderirken tedirgin olmayın” diye konuştu. (Meltem ÖZGENÇ)

GATES VAKFI’NDAN 100 MİLYON DOLAR

Gates Vakfı koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.