Karantina kedilere yaradı

İngiltere'nin Lincoln ve York üniversitelerinden araştırmacılar, korona karantinası sırasında 5 binden fazla evcil hayvan sahibi ile anket yöntemi ile görüşerek bu canlıların davranışları ve mutluluklarını irdeledikleri ortak bir çalışmaya imza attılar. Çalışma kapsamında hayvanların davranışları ile sahiplerinin günlük yaşamları, davranışları ve zihin sağlıkları arasındaki ilişki irdelendi. Buna göre kediler, karantina sırasında daha sevecen olmakla birlikte köpeklere göre daha pozitif davranışsal değişiklikler gösterdiler. Yine kedi sahipleri, diğer evcil hayvan sahiplerinin aksine evcil dostlarının karantina sırasında daha cana yakın hale geldiğini rapor etti. Çalışmaya göre tüm evcil hayvan sahiplerinin yüzde 15’i dostlarının karantina sırasında daha enerjik ve oyuncu olduğunu, yüzde 30’u da daha sakin göründüklerini söyledi.

FİZİKSEL DURUMLARI İYİLEŞTİ

Hayvanlarının fiziksel durumlarının iyileştiğini söyleyenlerin oranı da ‘kötüleşti’ diyenlerin 3 katı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Lincoln Üniversitesi’nden Daniel Mills sonuçları, “Evcil hayvanların mutluluğu sahiplerinin davranışlarıyla birlikte fiziksel ve sosyal çevreleriyle doğrudan ilişkilidir. Sahiplerin zihinsel sağlık durumu da evcil hayvanların davranışları üzerinde net bir etkiye sahip” sözleriyle değerlendirdi.

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