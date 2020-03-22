Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,
Karantina alışverişi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Hollywood ünlüleri de kendilerini izolasyon altına alıyor.
Ev karantinası için alışveriş yapan ünlüler kervanına son olarak Oscar’lı oyuncu Charlize Theron da katıldı. İki çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan Theron, market arabasını tıka basa doldurdu. Bolca yiyecek-içecek ve tuvalet kâğıdı alan 44 yaşındaki oyuncu, vakit kaybetmeden evinin yolunu tuttu.
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