Karantina alışverişi

Ev karantinası için alışveriş yapan ünlüler kervanına son olarak Oscar’lı oyuncu Charlize Theron da katıldı. İki çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan Theron, market arabasını tıka basa doldurdu. Bolca yiyecek-içecek ve tuvalet kâğıdı alan 44 yaşındaki oyuncu, vakit kaybetmeden evinin yolunu tuttu.