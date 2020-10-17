Karanlıktaki acıya tanık olduk

Azerbaycan’ın Terter kentinde defin için mezarlığa giden siviller, önceki gün Ermenistan tarafından bombayla vuruldu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ölenlerden bir bankada müdür olan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov’un cenazeleri akşam saatlerinde Mamırlı köyüne getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından gece karanlığında tabutlar köy mezarlığına taşındı. Cenaze sırasında biz de oradaydık.

CEP TELEFONU IŞIĞINDA

Mezar başında kılınan cenaze namazlarının ardından, cenazeler cep telefonlarının ışığında toprağa verildi, dualar okundu. Tabutlarının üzerine konulan Azerbaycan bayrakları da Karabağ gazisi tarafından ölenlerin yakınlarına verildi. Savaş durumu, Ermenistan’ın sürekli yerleşim yerlerine saldırması ve güvenlik riskine karşı cenazeler gece yarısı defnedildi.

ERMENİLERE BIRAKMAYIZ

Orucov’un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin’in her şeyden habersiz yakınlarının kucağında, babalarının tabutunun başına getirilmesi yürek yaktı. Eşi Elnira’nın feryatları ise herkesin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Elnira, “Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Çocuklarına doyamadan, beni tek başıma bırakarak. Allah yapanlara bin kat acı yaşatsın. Karabağ Azerbaycan’dır, Ermenilere bırakmayacağız. Sana yahşi yol olsun” diye feryat ederek tabuta sarıldı.

NAHÇİVAN’A FÜZELİ SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ cephesinde yenilgi almaya devam eden Ermenistan’ın Nahçivan’a balistik füze attığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Ermeni kuvvetleri işgal altındaki Kubatlı reyonuna konuşlandırdıkları balistik füzeyi Nahçivan istikametine ateşledi. 15 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen füze saldırısında Nahçivan otonomisindeki Ordubat ilçesi vurulmuş oldu. Füzenin şans eseri kırsal kesime düşmesi sonucu sivil halk arasında can kaybı yaşanmadı” ifadelerine yer verildi. Türkiye ile yaklaşık 17 kilometre kara sınırı bulunan Azerbaycan toprağı Nahçivan’ın özerkliğiyle ilgili Rusya ile Türkiye arasında 1921 yılında imzalanan Kars anlaşması uyarınca Türkiye’nin garantör devlet statüsü bulunuyor. Garantörlük özellikle bölgenin güvenliği ile ilgili. Böylece Nahçivan’ın güvenliği ile ilgili tehdit belirmesi halinde Türkiye’nin müdahale hakkı bulunuyor.

TÜRKİYE’DEN YARDIM ELİ





Türkiye, Ermenistan’ın kentlere saldırması sonrası evlerini terk eden sivillere insani yardım elini uzattı. Türk Kızılay, Fuzili Bölgesi’ndeki Fin Şehri’nde evlerini terk ederek okullara sığınan Azerbaycanlı ailelere insani yardım malzemeleri, yatak, battaniye ve temizlik malzemeleri dağıttı.