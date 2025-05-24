Karanlık ağa küresel operasyon! Örgüt liderinin cüzdanı 1 milyar euro değerinde

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İngiliz, Kanadalı, Danimarkalı, Hollandalı, Fransız, Alman ve ABD polisinin katıldığı küresel bir operasyonun ardından, Rus suçlular tarafından yönetilen siber suç çetesinin çökertildiği açıklandı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çoğu Rusya’da yaşayan 20 şüpheli hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılırken, ABD’de de 16 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre suçlanan isimler arasında Moskova’da yaşayan 48 yaşındaki Rustam Rafailevich Gallyamov ile Novosibirsk, Rusya'dan 39 yaşındaki Aleksandr Stepanov (takma adıyla JimmBee) ve 34 yaşındaki Artem Aleksandrovich Kalinkin (takma adıyla Onix) yer alıyor.

18 KİŞİ İÇİN HALKA AÇIK ÇAĞRI

Hırsızlık ve şantajla dünya çapında milyonlarca insanın canını yakan siber saldırılar her geçen gün giderek daha tehlikeli hale geliyor. Siber saldırılar bireysel olarak insanları hedef almanın yanı sıra şirketlerin de başına bela olmuş durumda. İngiltere’de bu ayın en dikkat çeken kurbanı perakende zinciri Marks & Spencer oldu.

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Alman federal suç dairesi Bundeskriminalamt (BKA) liderliğindeki Avrupalı yetkililer operasyon kapsamında, Qakbot siber suç ailesi ve Trickbot adı verilen kötü amaçlı yazılımla bağlantılı olduğuna inanılan 18 şüpheliyi bulmak için halka açık çağrılar yaptı.

EN ÇOK ARANAN İSİM: KOVALEV! YÜZLERCE ŞİRKETE SALDIRDI

BKA ve uluslararası ortakları, şüphelilerin çoğunun Rus vatandaşı olduğunu belirtiyor. ABD tarafından halihazırda aranan 36 yaşındaki Rus vatandaşı Vitalii Nikolayevich Kovalev, BKA’nın en çok aranan kişilerinden biri.

Alman araştırmacılara göre Kovalev, dünyadaki en profesyonel ve en iyi organize olmuş fidye yazılımı şantaj grubu olarak kabul edilen Conti’nin arkasındaki kişi. BKA, “Stern” ve “Ben” takma adlarını kullanan Kovalev’in dünya çapında yüzlerce şirkete saldırıp büyük fidyeler aldığı iddiasında bulunuyor.

KRİPTO CÜZDANININ DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR EURO

ABD'nin 2023 yılında Trickbot üyesi olarak tanımladığı, Volgorod doğumlu 36 yaşındaki Kovalev’in Moskova’da yaşadığı, adına kayıtlı birçok şirket olduğu belirtiliyor.

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Araştırmacılar, onun yalnızca Conti’nin değil, aynı zamanda Royal ve 2022’de kurulan Blacksuit gibi diğer şantaj gruplarının da lideri olduğunu düşünüyor. Kendi kripto cüzdanının yaklaşık 1 milyar Euro değerinde olduğu söyleniyor.



BKA, uluslararası ortaklarıyla birlikte 37 suçlu tespit ettiklerini, bunlardan 20’si hakkında yeterli delille tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

ABD de “DanaBot kötü amaçlı yazılımını geliştiren ve yayan” 16 sanığa yönelik suçlamaların detaylarını kamuoyuna açıkladı.

300 BİNDEN FAZLA BİLGİSAYARA ULAŞTILAR

Suç girişimlerinin, dünya çapında özellikle ABD, Avustralya, Polonya, Hindistan ve İtalya’da 300.000’den fazla bilgisayara ulaşabilen Rusya merkezli bir siber suç örgütü tarafından “kontrol edilip dağıtıldığı” öğrenildi.

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İddialara göre, bu yazılım, Rusça konuşulan suç forumlarında tanıtıldı, yazılım için ayrı sunucular kuruldu ve kurbanlardan çalınan veriler nihayetinde Rusya Federasyonu'nda saklandı.



Almanya’daki operasyon sonucu Avrupa’nın en çok arananlar listesine giren bir diğer isim de, Qakbot üyesi olduğu düşünülen 36 yaşındaki Rusça konuşan Ukraynalı Roman Mikhailovich Prokop.

BKA Başkanı Holger Münch, Almanya’nın siber suçluların özel hedefi olduğunu iddia ederken, kurum şüphelilerin çete faaliyetlerini, ticari şantajlarını ve yurtdışı bağlantılarını araştırıyor.

ABD 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL VADETMİŞTİ

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Conti grubu 2010-2022 yılları arasında ABD’deki hastaneleri hedef aldı ve Covid pandemisi sırasında saldırılarını artırdı. ABD, grubun liderlerinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 10 milyon dolar ödül vadetmişti.

Şüphelilerin çoğunun Rusya’da, bazılarının ise Dubai’de faaliyet gösterdiğini belirten Münch, bu kişilerin Avrupa ya da ABD’ye iadesinin düşük ihtimal olduğunu, ancak kimliklerinin tespit edilmesinin onlar açısından yıkıcı ve önemli bir adım olduğunu vurguladı.